  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i rezil etti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür’ün köşesine taşıdığı iddialara göre; Özel, cezaevinde ziyaret ettiği Aysever’den hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"Siyasetin sadece hırsızları kurtarmak üzerine"

Kulisleri sallayan bilgilere göre Aysever, kendisini ziyarete gelen Özgür Özel’e karşı geri adım atmadı ve yüzüne karşı şu sert ifadeleri kullandı:

"Sen ülke gündeminden kopup siyasetini sadece hırsızları cezaevinden kurtarmaya yönelik olarak yapamazsın. Bu kafayla gidersen korkarım ki senle yer değiştireceğiz." Bu sözler, CHP yönetiminin sadece belli odakları korumaya yönelik siyasetine verilmiş en sert cevap olarak kayıtlara geçti.

İmamoğlu’nun baskısıyla mı gitti?

Mahmut Övür’ün yazısında, Özgür Özel’in bu ziyareti Ekrem İmamoğlu’nun baskısıyla gerçekleştirdiği öne sürülüyor. İmamoğlu ekibinin hedefi, Aysever’in daha önce söylediği ve CHP camiasında şok etkisi yaratan "Kirli elini çek, ben hırsızın elini sıkmam" sözlerini yalanlatmaktı. Ancak Özel’in bu "barışma" veya "susturma" girişimi, Aysever’in dik duruşuyla adeta duvara tosladı.

CHP yönetimini sarsan "Ergen" benzetmesi

Aysever’in eleştirileri sadece Özel ile sınırlı kalmadı. Daha önce de CHP yönetimindeki isimler için "Ergenler böyle yapıyor" ve "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz" dediği hatırlatılan gazetecinin, cezaevinde de aynı kararlılığı sürdürmesi parti içinde büyük bir paniğe neden oldu. Genel Merkez kulislerinde her odada bu görüşmenin ve Özgür Özel’in düştüğü durumun konuşulduğu belirtiliyor.

Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam"
Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam”

Gündem

Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam”

Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem'e kılıcı çekti
Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem'e kılıcı çekti

Gündem

Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem'e kılıcı çekti

"Hırsızların Elini Sıkmam" Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun
“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun

Gündem

“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia
Dünya

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken, Batı basınında ortaya atılan “Hamaney tahliye ediliyor” iddiaların sahadaki gelişmelerle ör..
İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"
Gündem

İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Korsan Trump’ın "Özgürlük" Yalanı Caracas’ta Kan Kusturdu! Kaçırdıkları Hanımefendiye İşkence Yaptılar! Dünyaya "insan hakları" dersi verme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23