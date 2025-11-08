  • İSTANBUL
Hapise girmek isteyen halı silkelesin!
Gündem

Hapise girmek isteyen halı silkelesin!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hapise girmek isteyen halı silkelesin!

Malatya’da komşusunun balkonuna halı silkeleyen kişiye "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezası, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunarak onandı.

Malatya'da yaşayan bir şahıs, balkonuna çöp atan ve halı silkeleyen komşusundan bunu yapmamasını istedi. Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında şikayet üzerine "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

3 AY HAPİS CEZASI

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, suçsuz olduğunu öne sürüp beraat talebinde bulundu. Kişinin bu eylemleriyle komşusunu rahatsız ettiği kanaatine varan mahkeme, sanığı "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

YARGITAY KARARI ONADI

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Daire'nin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

