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Gündem Hantallık ve israf bitiyor! Yargıtay’da 4 daire kapatılıyor
Gündem

Hantallık ve israf bitiyor! Yargıtay’da 4 daire kapatılıyor

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 17. ve 23. hukuk daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:44:00 -
Hantallık ve israf bitiyor! Yargıtay’da 4 daire kapatılıyor

Bu kapsamda, 13. Ceza Dairesinin 1 Aralık 2020, 3. Ceza Dairesinin 1 Şubat 2021, 23. Hukuk Dairesinin 4 Şubat 2021, 17. Hukuk Dairesinin ise 8 Nisan 2021 itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı. Ayrıca, 17. Hukuk Dairesi Başkanı A. Şahabettin Sertkaya’nın 4. Hukuk, 23. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak’ın 15. Hukuk, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay’ın 1. Ceza Dairesi, 13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim’in ise 6. Ceza Dairesi Başkanlığında görevlendirilmelerine karar verildi. 17. Hukuk Dairesinin dosyalarına 4. Hukuk Dairesi, 23.’nün dosyalarına 15. Hukuk Dairesi bakacak. 3.’nin baktığı işler 1. Ceza Dairesine, 13.’nün baktığı işler 6. Ceza Dairesine devredilecek.

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