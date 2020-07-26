  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hanna kasırgasının vurduğu Teksas için sel uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 19:29:56 -
Hanna kasırgasının vurduğu Teksas için sel uyarısı

NEW YORK (AA) - ABD'de Hanna kasırgasının vurduğu Teksas eyaleti için sel uyarısı yapıldı.

Atlantik kasırga sezonunun ilki olan Hanna, saatte 145 kilometre hızla kategori 1 seviyesinde Teksas'ın güneyine ulaştıktan sonra hız kaybederek tropik fırtınaya dönüştü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın Teksas'ın güneyi ve Meksika'nın kuzeyine şiddetli yağmur bırakarak sele neden olabileceği, sel sularının ise yaklaşık yarım metre yükselebileceği uyarısı yaptı.

Eyaletin güneyinde 180 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenirken oteller ve okullar, sel baskınlarına karşı barınak olarak hazırlandı.

Teksas Valisi Greg Abbott, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı ve hastane kapasitelerinin yetersiz kalmaya başladığı eyalette, Hanna kasırgasının da salgının daha fazla yayılmasınına neden olmaması için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı