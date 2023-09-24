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Dünya Hankendi'ye de son durum: Ermenistan'ın enerji sistemi gitti Azerbaycan elektrik hattı geldi!
Dünya

Hankendi'ye de son durum: Ermenistan'ın enerji sistemi gitti Azerbaycan elektrik hattı geldi!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 21:30:00 - 2023-09-24 21:31:43
Hankendi'ye de son durum: Ermenistan'ın enerji sistemi gitti Azerbaycan elektrik hattı geldi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Karabağ bölgesinde bulunan Hankendi şehrine Azerbaycan'dan elektrik verilmeye başlandığını duyurdu

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrinin elektrik hattı Azerbaycan'ın genel elektrik hattına bağlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinin elektrik hattının Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
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Azerbaycanlı yetkililerle Ermeni nüfusun temsilcilerinin 21 Eylül'de yaptığı görüşmede entegrasyon süreciyle ilgili bir takım konularda mutabakat sağlanmıştı.

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