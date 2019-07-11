Hanımeli çiçeğinden çay hazırlanır mı?

İlkokul sıralarında birleşik isimleri öğrenirken en çok duyduğumuz şeydir; hanımeli... Yaş ilerleyince hanımelinin mis gibi kokusuyla etrafını saran bir çiçek olduğu öğreniliyor. 180 türü olduğu bilinen hanımeli çiçeğinin 100’e yakın çeşidi Çin’de yetişiyor. Mis gibi kokusuyla dikkat çeken hanımeli Çin'de yüzlerce yıldır şifa için kullanılıyor. Peki, hanımeli çiçeği sağlık için kullanılır mı?

Hanımeli nasıl tüketilir?

Hanımeli ilaç sektöründe tercih edilen çiçeklerden biridir. Hanımeli çiçeğinden hazırlanan kremler kozmetik sektöründe de fazlasıyla tercih ediliyor. Bu faydalı bitkinin kurutulmuş çiçekleri ve yapraklarıyla evde leziz ve faydalı bir çay demleyebilirsiniz.

Hanımeli çayı nasıl hazırlanır?

Bir fincan su ile bir tatlı kaşığı hanımeli çiçeğini 2 dakika ocakta kaynattıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Arzu ederseniz çayınızı bal, limon ve tarçınla tatlandırabilirsiniz.

Hanımelinin faydaları nelerdir?

Hanımeli A, C ve B vitaminleri yönünden son derece zengindir. Hanımeli ayrıca kalsiyum, fosfor, bakır, potasyum, demir, magnezyum ve iyot içerir.

Hanımeli çayı vücuttan toksinleri atmaya yardımcı olur.

Hanımeli çayı damarları güçlendirir.

Kötü kolesterolü düşüren hanımeli kalp sağlığı için önemlidir. Düzenli olarak tüketildiğinde hanımeli cildin yaşlanma hızını yavaşlatır.

Hanımeli beyin damarlarının tıkanmasını engeller.

Metabolizmayı hızlandıran hanımeli çayı kilo verme konusunda bir hayli işinize yarayacaktır.

Düzenli tüketildiğinde hanımeli çayı hafızayı güçlendirir.

Cildi nemlendiren hanımeli, yaşlılık lekelerinin kaybolmasına yardımcı olur.

Üst solumun yolu enfeksiyonlarının tedavisi için etkili bir çaydır.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde hanımeli çayı kan şekerini dengeler.

Sindirim sorunlarını çözme konusunda hanımeli çayı son derece etkilidir.

Migren ataklarının hafiflemesine yardımcı olur.

Yapılan çalışmalar hanımelinin içerdiği vitaminler ve minareller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koymuştur.

Antibakteriyel özellik taşıyan hanımelinden hazırlanan çay aynı zamanda gargara olarak kullanabilir. Bu gargara hem ağız sağlığına iyi gelir hem de gribal enfeksiyonlarda boğaz ağrısını hafifletir.

Çin geleneksel tıbbında hanımeli mide hastalıkları için de tercih ediliyor.

Hanımelinin zararları nelerdir?

Günde iki fincandan fazla hanımeli çayı tüketimi zehirlenmelere yol açabilir.

Bazı hanımeli çeşitleri alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.