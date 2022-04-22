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Gündem 'Hanımağa'nın evine operasyon yapıldı, çıkanlar şok etti
Gündem

'Hanımağa'nın evine operasyon yapıldı, çıkanlar şok etti

İstanbul Esenler'de yapılan operasyonda yakalanan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 12:59:00 -
'Hanımağa'nın evine operasyon yapıldı, çıkanlar şok etti

İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 13 suç kayıdı bulunan "Hanımağa" lakaplı  Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası,  Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi.

Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dalkılıç'ın evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor.

 

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