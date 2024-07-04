Hani sanatçı dediğin yandaş olmazdı! Ediz Hun ve Ekrem öpmelere doyamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi 1’inci etap ile Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesinin açılışını yaptı.

Törene Ediz Hun da katıldı.

Törende konuşan Ediz Hun İmamoğlu için, “Sizin sevdiğiniz gibi; hepimiz onu çok seviyoruz. Güzel bir insan. İyi yürekli bir insan. Hassas bir insan” dedi ve CHP’li ismin elini öptü.

Ekrem İmamoğlu da Hun’un elini öperek karşılık verdi.

Yaşananlar CHP’lilerin milli duruş sergileyen sanatçılara yaptığı haksız eleştiriyi akıllara getirdi. Başta CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, muhalif kesim, “Yalakadan sanatçı olmaz” diyerek sözde tarafsızlık vurgusu yapıyorlardı.

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