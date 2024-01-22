Hani nerede nerede diyorlardı! ‘50 milyon doları bastır uzaya git’ diyenlere cevap

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100. yıl hedefleri kapsamında uzaya gitme projesini, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile gerçekleştirdi. Gezeravcı geçtiğimiz gün Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı ve bugün itibariyle deneylerine başladı.

Türkiye’nin uzay projesi açıklandığı ilk andan itibaren muhalifler, türlü söylemlerle ezbere karşı çıkarak kendi ülkelerini küçümsemeye başlamıştı. Togg’un üretileceği açıklandığı zaman da akıllarınca ti’ye alan bu kitle, milli uzay projesini de “Ver 50 milyonu, git uzaya” gibi akılalmaz ifadelerle küçük göstermişti.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu açıklamalar da masaya yatırıldı.

Türkiye’nin uzay projesini küçük göstermeye çalışanları eleştiren Karahasanoğlu, aynı kitlenin, “Hani, Togg nerede?” diyerek yerli üretim araca da karşı çıktığını hatırlattı.