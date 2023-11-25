Hani insanın yerini alıyordu! Robotlar da bunu asla yapamaz

Zaman zaman robotların insanların yerini alacağına, mesleklerine el koyacağına ilişkin açıklamalarla karşılaşırız. Peki gerçekten de öyle mi?

Dijital dönüşüm gelecek vizyonu bağlamında bazı meslekler kaybolup bazılarında insanların yerini robotlar ya da yapay zeka konumlanması alsa da onların da yapamayacağı meslekler var. İşte bu meslek ve yeteneklerden bazıları:

Bunları sağlayabilirler mi?

Psikologluk, psikoterapi, özellikle de psikanaliz, yapay zekânın ele geçiremeyeceği mesleklerin başında geliyor. Meslek kriterlerinin başında güçlü iletişim, empati, güven kazanabilme becerisi ve iyi bir gözlem yeteneği gelirken; bu özellikler yapay zekâda değil, duygusal zekâda bulunuyor.

İşe eleman alma süreci

Bir iş için en uygun adayı bulmak, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinde de inisiyatif kullanmak gibi görevleri olan insan kaynakları uzmanlığında en önemli unsur duygusal zekâ. Yapay zekânın yardımıyla insan kaynakları süreci kolay ve hızlı hâle gelse de yüz yüze yürütülen bu departmanda en önemli süreç, birbirini anlayabilen ve empati kurabilen insanların sorun çözme kabiliyeti.

Duygularını katma sanatı

İnsana ait duyguların samimi bir şekilde okuyucuya geçmesi usta kalemlerin hayal gücü ve kelimeleri kullanma yeteneği ile oluyor. İnternetteki bilgilerden beslenen yapay zekânın ortaya özgün bir eser çıkarması şimdilik imkânsız gözüküyor. Ressamlık da bunlardan biri.

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Teknik direktif verebilir mi?

Uzun süreli antrenmanlardan sonra profesyonelliğe adım atan sporcuların yapay zekâdan korkmalarına gerek yok. Kas ve beyin gücüne dayalı olan spor dallarında mücadelelerini keyifli hâle getiren şeylerin başında birilerinin kazanırken birilerinin kaybetmesi geliyor. Peki milli maçlarda milli duygular nasıl şekillenecek?

Tat alma duyuları var mı?

Yemek yapmak reçetede yazan tarifi uygulamak gibi gözükse de her yemek pişirme süreci aslında yeni bir deneyim. Belki robotlar sayesinde yemek pişirmek mümkün olabilir ancak tat alma duyusundan yoksun bir yapay zekânın usta şeflerin yaratıcılığına ve el becerisine sahip olması imkânsız.