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Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti

Solak medyanın gözbebeği Uğur Dündar, İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Böyle rezalet görmedim" diyerek isyan etti.

16 Haziran 2019 Pazar 22:10
Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti

31 Mart seçimleriyle İzmir'in Belediye Başkanı koltuğuna oturan Tunç Soyer'e kendi cenahının 'kıdemli' isminden sitem geldi.

Solakların beğenerek takip ettiği CHP'li gazeteci Uğur Dündar, Tunç Soyer'e sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu sözler sarf etti.

CHP'nin yönettiği İzmir'deki içler acısı durum devam ediyor. 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanlığı koltuğunu oturduğundan bu yana bir icraatte bulunmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de CHP'li gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

"Böyle rezalet görmedim"

Gazeteci Uğur Dündar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Uğur Dündar, "Böyle bir rezalet görmedim. Çeşme-Ilıca'daki evimizin bulunduğu sokak aylardır kazılı durumdaydı. Toz topraktan kaçıp bir hafta sonra geldiğimizde bir de ne gömelim? Sokağın girişi de çıkışı da taş yığınlarıyla kapatılmamış mı? Arabamızla kalakaldık!" ifadesini kullandı.

Fakat Dündar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirince linç yemeye başladı ve tweeti silmek zorunda kaldı. CHP'li bir ismin bu şekilde CHP'li yönetime tepki göstermesi ise "Hani her şey çok güzel olacaktı?" dedirtti.

Bol keseden atılan hiçbir vaadin yerine getirilmemiş olması ise akıllara CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. Her defasında boş vaatlerde bulunan ve yalan siyasetine başvuran CHP adayı eğer seçilirse 'İstanbullular her gün bu hayal kırıklığını yaşayacaktır' yorumları yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 22:10
  1. 31 Mart seçimleri
  2. Tunç Soyer
  3. Uğur Dündar
  4. CHP
  5. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
  6. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi
  7. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

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