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Siyaset Hani helalleşme istiyordunuz, hani Temel bey CHP’ye kefil oluyordu!
Siyaset

Hani helalleşme istiyordunuz, hani Temel bey CHP’ye kefil oluyordu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin başörtü konusundaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 11:43:00 -
Hani helalleşme istiyordunuz, hani Temel bey CHP’ye kefil oluyordu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nin CHP ile yakınlaşmasını masaya yatırdı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Temel Karamollaoğlu, CHP‘ye kefil oldu ya, Kemal Kılıçdaroğlu’na kefil oldu ya!

Siyasette dengeler altüst oldu.

Son yıllarda ne okullarda, ne resmi kurumlarda ne de özel işyerlerinde başörtü diye bir sorunumuz kalmamıştı..

Ama CHP bu.

Engelleme yapamazsa, yasaklarla gündeme gelemezse, bir kavga çıkarıp, huzursuzluğa sebep olmaktan kaçınmaz.

Hiçbir şey yapamazsa, oturur, oturur “bu sorun gündemden çıktı ama. Bir de güvenceye kavuşturalım” der..

Yine kavgaya zemin hazırlar.

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

2
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Yorumlar

Mustafa

Temel, ingilizin müslüman avına çıkmış aldatan bir adamı, kendisini Allah için sevmiyoruz, onurlu bir siyaseti, ulvi bir davası yok.

anadolu kartalı

İNGİL,İZ TEMELE GÜVENİLİRMİ ...
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