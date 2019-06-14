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Hangisi?.. Büyüklük taslayan önderler mi, yoksa arınmak isteyen âmâ mı?

Peygamber Efendimiz (sav) putperest önderlerin birine yaptığı konuşmanın ortasında yanlarına gelen bir âmânın zamansız sorularından rahatsız olarak yüzünü ekşitmiş ve ona cevap vermemiştir. Allah Teâla, Resûlünü sitemli bir ifadeyle uyarmıştır...

14 Haziran 2019 Cuma 12:47
Hangisi?.. Büyüklük taslayan önderler mi, yoksa arınmak isteyen âmâ mı?

Hz. Peygamberputperest önderlerin ikna edilmesi halinde onları izleyen halkın İslâm’ı daha kolay benimseyecekleri düşüncesiyle onlarla meşgul oluyordu. Böyle birine yaptığı konuşmanın ortasında yanlarına gelen bir âmânın zamansız sorularından rahatsız olarak yüzünü ekşitmiş ve ona cevap vermemiştir. Allah Teâla, Resûlünü sitemli bir ifadeyle uyardı; onun, kimlere verilecek emeğin daha verimli olacağını kesin olarak bilemeyeceğini, topluluğun ileri gelenlerinden de sorumlu olmadığını bildirdi. Bundan etkilenen Peygamberimizin, daha sonra  zaman zaman Abdullah’ı gördüğünde ‘Kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı şahsa merhaba!’ diyerek ona iltifatta bulunduğu rivayet edilmektedir...

..Bu âyetler [Abese sûresi, 1-10], vahyin objektifliğini ve Peygamber’in insanlığa kendi istek ve düşüncelerini değil, ilâhî vahyi tebliğ ettiğini, ayrıca onun bir ilâh gibi yanılgısız sayılmaması gerektiğini göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. Bunun kadar önemli bir husus da Resûlullah’ın, kendi tutumunu eleştiren bu âyetleri, en ufak bir kaygı ve komplekse kapılmadan halka okuması, duyurmasıdır. Bu da onun dâvetindeki samimiyetini, hakikat sevgisini ve üstün ahlâkını gösterir.”

l Prof. Dr. Hayreddin Karaman ve Diğerleri, Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir,

DİBY, c.V, s.481

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:47
  1. Hz. Peygamber
  2. putperest önderler
  3. İslâm
  4. Allah Teâla
  5. Abese sûresi
  6. Prof. Dr. Hayreddin Karaman
  7. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir
  8. Resûlullah

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