Hanginiz yavrunuzu buraya bırakabilirsiniz? Çocuk parkında ürküten görüntü!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Her geçen gün daha da tehlikeli bir hal alan başıboş köpek sorunu için hala herhangi bir adım atılmazken yaşanan saldırılar sonucunda hemen hemen her gün bir insan ya hayatını kaybediyor ya da ömür boyu derin yaralarla yaşamak zorunda kalıyor. Son olarak vatandaşların sokaklarda güvenli bir şekilde dolaşabilmesi için hazırlanan “Havrita.com” uygulamasının köpekperestler tarafından hedef gösterilmesi sonucu erişme kapatılması ile vatandaşlar daha da savunmasız hale geldi. İnsanları bilgilendirmek ve güvenlikleri için kurulan Başıboş Köpek Platformu resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Üsküdar’da bir parkta yaşanması muhtemel bir tehlikeyi gözler önüne serdi.

Platform tarafından yapılan paylaşımda köpeklerin çocukların eğlence alanı olan bir parkı meslek tuttuğu görüldü. 6 köpeğin rahatça dolaştığı parktaki görüntü tepkilere neden oldu. “Park mı yoksa köpek barınağı mı?” ifadeleri ile paylaşılan videoda, “Başıboş köpeklerin olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir! Tüm dünyada olduğu gibi başıboş köpekleri toplayın, sahiplenilmeyen KöpekleriUyutun” ifadeleri kullanıldı.