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Eğitim Hangi yurtlar ücretsiz olacak? Yurtlar hangi şehirde kimlere ücretsiz olacak?
Eğitim

Hangi yurtlar ücretsiz olacak? Yurtlar hangi şehirde kimlere ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından öğrencilerin yurtlardan ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu. Peki, yurtlardan ücretsiz yararlanma şartları nelerdir? Kimler ne zamana kadar yurtlardan ücretsiz faydalanabilir?

Yeniakit Publisher
2022-06-28 22:49:00 -
Hangi yurtlar ücretsiz olacak? Yurtlar hangi şehirde kimlere ücretsiz olacak?

Gençlerin yaz aylarında ülkeyi rahatça dolaşabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde verdi. Peki, kaç yaşındakiler yurtlara ücretsiz gidebilecek?

Hangi yurtlar ücretsiz olacak? Yurtlar hangi şehirde kimlere ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin ülkeyi rahatça gezebilmeleri için yurtların ücretsiz olacağını söyledi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır” dedi.

 

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