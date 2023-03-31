Hangi yumurta daha sağlıklı? Kahverengi mi, beyaz mı, mavi mi? Tespit edildi: Yıllarca yanlış biliyormuşuz!

Anne sütünden sonra tüketebileceğimiz en kaliteli protein olan yumurta; A, B, D ve E vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca demir, selenyum, folat ve fosfor içerir. İçerisinde çok az miktarda yağ bulunur. 1 adet yumurtada bulunan yağ miktarı 4,5 gramdır ve bu yağın 1,5 gramı doymuş yağ asitleridir. Kalan kısım doymamış yağ asitlerinden oluşur.

Yumurta beyazı %100 protein yapısına sahiptir. Özellikle kas yapmak isteyen kişiler için veya kas kaybı olan hastalıklarda yumurta beyazı tüketimi önemli rol oynar. Yumurtada bulunan bu proteinler elzem aminoasitleri içerdiği için kaliteli yapıdadır, yani vücudumuzda hızlıca ve kayba uğramadan kullanılabilirler.

YUMURTANIN BEYAZI İYİ PİŞMİŞ OLMALI

Yumurta sarısında, saç ve tırnaklarımız için en çok ihtiyaç duyduğumuz; biyotin vitamini bulunur. Ancak beyazı iyi pişmemiş yumurtalarda, avidin isimli madde biyotinin vücutta kullanılmasını engeller. Bu nedenle yumurta tüketiminde beyazının iyice pişmiş olması biyoyararlılığı açısından oldukça önemlidir.

YANINDA BOL YEŞİLLİK TÜKETİRSENİZ…

Özellikle kadınlarda ve çocuklarda sık sık karşılaşılan anemi (kansızlık) problemi için, demirin en önemli kaynaklarından biri olan yumurtanın her gün 1 adet tüketilmesi tavsiye edilir. Yumurtanın C vitamininden zengin olan sebze ve meyveler ile beraber tüketimi demirin emilimi açısından daha faydalı olacağı için yumurtanın yanında bol limonlu yeşillikler, portakal suyu ve yeşilbiber gibi besinler tavsiye edilir.

Kalori açısından düşük olması ve uzun süre tok tutması açısından kilo vermek isteyenler için de yardımcı bir besindir.

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KAHVERENGİ YUMURTA MI BEYAZ YUMURTA MI?

Bu kadar faydalı bir besin olan yumurtayı satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Beyaz ve kahverengi yumurta arasında bir fark var mı? Yumurtanın taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır? İşte yumurta seçerken dikkat edilmesi gerekenler…

Renk: Tavuk yumurtalarının içeriği ve kabukları, üreme kanalının en sonunda oluşur. Yani aslında yumurtaların son ana kadar rengi bile yoktur. Yumurta rengi farklı olsa da besin değeri, lezzeti ve pişme şekilleri bakımından iki renk yumurtanın da içi aynıdır. Her iki yumurtada da aynı miktarda protein, vitamin ve mineral bulunur. Tabi tavuğun yediği yemin kalitesi ve koşulları ufak farklılıklar yaratabilir.

Kabuk kalınlığı: Yumurtaların kabuk kalınlığı tavuğun yaşına göre değişir. Buna göre genç tavukların yumurtası genellikle daha serttir. Bu durum farklı renkteki tüm yumurtalar için geçerlidir.

Tazelik: Yumurtalar bayatladıkça ağırlığını kaybederler. Yani, yumurtanın tazeliğini merak ediyorsanız suya koyun; taze ise suda batacak, bayat ise yüzecektir.

Boyut: Yumurtanın doğallığına gelecek olursak, boyutu dikkat edilmesi gereken bir özelliktir. Doğal yumurtalar boyut olarak daha küçük olurlar ancak doğallık açısından en belirleyici nokta ürünün organik sertifikası olmasıdır.

Peki, mavi yumurtanın faydaları nelerdir?

Mavi yumurta tavukların normalde ürettiği beyaz veya kahverengi renkteki yumurtalardan farklı olarak, mavi veya yeşilimsi renkteki yumurtalardır. Bu yumurtalar, bazı tavuk ırklarında bulunur ve özellikle Güney Amerika ve Asya'da yaygındır. Beyaz veya kahverengi olan yumurtalarla benzer özelliklere sahip olsa da normal yumurtalardan daha besleyici olduğu düşünülür.

Mavi yumurtaların rengi, tavuğun genetik özelliklerine ve yumurtanın kabuğunda bulunan pigmentlere bağlıdır. Besin değerleri ve lezzet açısından normal beyaz veya kahverengi yumurtalarla benzerlik gösterirler. Mavi yumurtalar, normal yumurtalardan farklı olmalarına rağmen, besleyici değerlerinde veya sağlık faydalarında önemli bir farklılık taşımazlar. Ancak, bazı insanlar tarafından renkli ve ilginç oldukları için tercih edilirler.

Mavi yumurta nedir?

Mavi yumurtalar, özellikle Güney Amerika ve Asya kökenli bazı tavuk ırklarında yaygındır. Bunlar arasında Ameraucana, Araucana, Mapuche ve Dongxiang gibi ırklar bulunur. Mavi yumurtalar, normal beyaz veya kahverengi yumurtalara benzer şekilde besleyici ve lezzetlidir. Ayrıca, mavi yumurtaların kabukları daha kalın ve dayanıklıdır, bu da taşınırken ve saklanırken daha az hasar alacakları anlamına gelir.

Mavi yumurta ne işe yarar?

Mavi yumurtalar normal beyaz veya kahverengi yumurtalarla benzer besin değerlerine sahiptir. Yani protein, vitamin ve mineral açısından zengindirler. Bazı çalışmalar, mavi yumurtaların normal yumurtalardan daha yüksek omega-3 yağ asitleri içerdiğini göstermiştir. Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı, beyin fonksiyonu ve bağışıklık sistemi sağlığı için önemlidir. Bununla birlikte mavi yumurta faydaları normal beyaz veya kahverengi yumurtalardan önemli ölçüde farklı değildir. Ancak, mavi yumurtaların renkli ve ilginç görünümleri, bazı insanlar tarafından tercih edilmesine neden olabilir.

Mavi yumurta faydaları:

İçeriğinde A, E, D ve B vitaminleriyle birlikte demirle çinko bulunur.

Enerji artırıcıdır.

Yüksek tansiyonu dengeler.

Kansızlığa iyi gelir ve kansızlığın giderilmesine yardım eder.

Hafızayı güçlendirir, Alzehimer riskini azaltır.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

Diş ve kemik yapısını güçlendirir.

Kas ve iskelet sistemine iyi gelir.

Anne adaylarının gebelik döneminde ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılar.

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