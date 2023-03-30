Limon kabuğunu çöpe atmayın! Faydasını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız: Öyle bir etkisi var ki! Tüketin

Doğada C vitamini açısından en zengin besinlerden biri olan limonun kabuğu da şifa barındırıyor. Genellikle kabukları çöpe atılan limonun kabuğu antioksidandan liflere, minerallerden vitaminlere kadar zengin bir içeriğe sahip. Bunun yanı sıra limon kabuğundan yağ üretimi de gerçekleştirilebiliyor.

Mutfakta pek çok malzemeyi gereksiz yere çöpe attığınızı hatırlatmak isteriz. Örneğin limon veya portakal gibi narenciye kabuklarını çöpe atmak yerine bitki yetiştirmek için kullanabilirsiniz.

Sadece görüntüsü güzel olduğu için bu öneriyi paylaşmıyoruz elbette. Bitkilere oldukça da faydalı bir öneri.

Suyunu sıktığınız limon veya portakal gibi narenciyelerin kabuklarının altında ufak bir delik açın. İçine bir avuç toprak ve çimlendirmek istediğiniz tohumu koyun. Narenciye kabukları toprağı hem nemli tutacak hem de barındırdığı vitaminleri bitkiye geçirecektir.

Limon kabuğu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarılırken kişilerin merakı daha da arttı. İçeriğinde kifarklı bileşen ile pek çok alanda fayda gösteren limon kabuğu hakkında diğer tüm merak edilenleri yazımızda sizler için bir araya getirdik.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Limon Kabuğu Faydaları

Limonun kabuğu antioksidandan liflere, minerallerden vitaminlere kadar zengin bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden limon kabuğu neye iyi gelir sorusu en sık sorulan soruların başında yer alır. İşte limon kabuğunun merak edilen faydaları:



C vitamini eksikliği dişlerde diş eti kanamasına yol açabilir. Limon kabuğunun içeriğindeki C vitamini oranı ise diş eti sağlığı için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Pektin, PMF ve esansiyel yağlar içeren limon kabuğu karaciğerdeki yağlanmayı azaltmaktadır. Bunun yanı sıra kolesterol seviyesini de azaltır.

Lif içeriği olan limon kabuğu bağırsak sağlığı için önemli bir yere sahip olduğu gibi bağırsakların da düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık problemlerinin önüne geçer

Hücre yenilenmesine yardımcı olur. Antioksidan özelliği ile hücre duvarını sağlamlaştırır.

Serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.

Limon kabuğunun içeriğinde flavonoidlerden olan naingin ve hesperidin bulunur. Bunlar damar sağlığı için faydalıdır.

Limon Kabuğu Zararları

Limon kabuğunun yararları olduğu kadar zararları da merak edilir. Limonda olduğu gibi limon kabuğunda da asit oranı fazladır. Bu yüzden tüketim miktarında dikkatli olunmalıdır. Fazla tüketimi ile mide yanması gibi sorunlara yol açabileceği için mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli tüketmesinde fayda vardır.

Limon Kabuğunun Eklem Ağrılarına Faydaları

Limon kabuğunun eklem ağrıları için faydası bulunmaktadır. Kan damarlarını genişletme ve rahatlatma özelliği olan limon kabuğu ile hazırlanan kürlerle eklem ağrılarınıza çözüm bulabilirsiniz. Limon kabuğunun dizlere faydası için de bu kürleri kullanabilirsiniz.

Eklem ağrılarınız için limon kabuğu kürü tarifi:

Malzemeler:

Sızma zeytinyağı, 3 limon, kavanoz, okaliptüs yaprağı, gazlı bez

Eklem ağrılarınız için hazırlayacağınız kürde ilk olarak limon kabuklarını kapaklı kavanozun içerisine koyun. Ardından kabukların üzerine örtecek kadar sızma zeytin yağını dökün. En son üzerine okaliptüs yapraklarını koyun ve kavanozun kapaklarını iyice kapatın. Bu şekilde kürü 2 hafta boyunca bekletin.

İki haftalık bekleme süresinin ardından kürü ağrılı bölgeye sürün ve gazlı bez ile sarın. Gece uyguladığınız zaman sabaha kadar kalacağı için ağrıya daha faydalı olacaktır.

Limon Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Limon kabuğu farklı şekillerde kullanılabilir.

Limon kabuğunu çayınızın içine koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra limon kabuğunu kaynar su içine atarak limon kabuğu çayı da elde edebilirsiniz.

Limon kabuğu aynı zamanda yemeklerde ve tatlılarda da kullanılabilir. Limon kabuğunu rendeleyerek hem lezzetli hem de sağlıklı yiyecekler elde edebilirsiniz.

Son olarak limon kabuğunu eklem ağrıları için kullanabilirsiniz. Bunun için zeytin yağı ve farklı şifalı bitkiler ile hazırladığınız kürleri ağrılı bölgelere sürerek faydasını görebilirsiniz.

İlginizi çekebilir→ Bu hatayı 7’den 70’e herkes yapıyor! Grip kalp krizi riskini tetikliyor: İçtikten sonra 10 bin adım atın! Kullanın→ TIKLAYINIZ