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Eğitim Hangi üniversite yüz yüze eğitime başlıyor? Yüz yüze açılacak üniversiteler hangileri?
Eğitim

Hangi üniversite yüz yüze eğitime başlıyor? Yüz yüze açılacak üniversiteler hangileri?

Geçtiğimiz yılın bahar döneminde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime dönen üniversiteler 1 yıldır yüz yüze eğitime geçmemişti. Bu yılın güz dönemi bitti ve bahar dönemine geçildi. Bununla beraber bazı üniversiteler hibrit eğitime geçileceğini, bazıları da aynı şekilde uzaktan eğitime devam edileceğini bildirdi. Peki hangi üniversite yüz yüze eğitime başlıyor? Yüz yüze açılacak üniversiteler hangileri? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:33:00 -
Hangi üniversite yüz yüze eğitime başlıyor? Yüz yüze açılacak üniversiteler hangileri?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de pek çok olumsuzluklara sebep oldu. Bunlardan en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Tam bir yıldır üniversiteler uzaktan eğitim ile devam ediyor. Bu sene bahar dönemine geçilmesiyle birlikte bazı üniversiteler hibrit eğitime geçme kararı aldı. Hibrit eğitim, bazı sınıfların yüz yüze eğitime bazı sınıfların da uzaktan eğitime devam etmesidir. Peki hangi üniversite yüz yüze eğitime başlıyor? Yüz yüze açılacak üniversiteler hangileri?

Uzun zamandır uzaktan eğitime devam eden üniversitelerin bazıları yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

Yüz yüze açılacak üniversiteler

Yüz yüze eğitim kararı ilk olarak Mardin Artuklu Üniversitesi’nden geldi. Üniversitenin rektörü İbrahim Özcoşar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Genç arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim; Pazartesi ilgili kurullarda konuşup, bugün senato kararıyla resmileştirdiğimiz karar ile yüz yüze eğitim şartlarının oluşacağını umarak akademik takvimimizi biraz ileri aldık: 2021 Bahar dönemi 15 Mart’ta başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Bununla beraber hibrit eğitime geçecek üniversiteler şunlardır:

- Bursa Uludağ Üniversitesi

- Adıyaman Üniversitesi

- Konya Selçuk Üniversitesi

- Düzce Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Tunceli Munzur Üniversitesi

- Okan Üniversitesi

- İnönü Üniversitesi

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