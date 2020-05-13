Hangi üniversite bölümlere burs veriliyor?

YKS sınavının yaklaşmasıyla birlikte, binlerce öğrencci burs için araştırma yapıyor. YKS Başkanından bu konuyla ilgili açıklaması için okumaya devam edin...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada 2020 ile 2021 eğitim öğretim döneminde üniversite sınavında ilk50 bine giren öğrenciler arasından maden başta olmak üzere jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini tercih edenlere asgari ücret tutarında burs ödeneceği ifade edildi.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı tarafından; "İş birliğimiz neticesinde, üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık net asgari ücret tutarı kadar, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar İMİB tarafından karşılıksız burs verilecek. 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren verilmeye başlanacak burs miktarı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu'nun kararları doğrultusunda her yılın başında güncellenecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek” açıklaması geldi.