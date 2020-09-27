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Dünya Hangi ülkenin partisi bu?
Dünya

Hangi ülkenin partisi bu?

Türkiye'den Azerbaycan'a destek yağarken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz katıldığı televizyon programında, bir Ermeni'nin söyleyebileceği sözler kullanarak izleyenleri şoke etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:42:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair skandal açıklamalarda bulundu.

Savaş çığırtkanı Ermenistan, bugün sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği saldırıda 5 Azerbaycan vatandaşı şehit düşerken, Azerbaycan ordusunun verdiği karşılıkta birçok Ermeni askeri öldürülmüştü.

CHP'li Çeviköz'den skandal sözler

Saldırı sonrası Türkiye'den Azerbaycan'a destek yağarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yine CHP zihniyetini konuşturmayı başardı. Çeviköz, katıldığı televizyon programındaki açık oturuda Azerbaycan'a yapılan saldırı ve Türkiye'nin bu saldırı karşısındaki tutumu hakkında akla ziyan ancak Ermenistan tarafanın dile getirebileceği açıklamalarda bulundu. CHP'li Çeviköz, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığını ve cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği iddia etti.

Çeviköz'ün sözleri sonrası sosyal medya platformu Twitter'da birçok kullanıcı Çeviköz'e tepki gösterdi.

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Yorumlar

Akşam

Buadam yüzdeyüz er eni içi izde enaz kafası kopacak bunungibi on milyon ermeni yahudi çıkar çok görmemek lazım
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Türkoğlu

Buda ermenistanın cihadcisi
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