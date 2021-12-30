Omicron varyantı ülkemizde de hızla yayılıyor. Yeni varyantla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Yeni varyant sebebiyle bazı ülkeler Türkiye’den yolcu kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Hangi ülkelere uçuş yasağı var?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi.

Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

Türkiye'den Irak'a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantinaya tabii olabilirler.

Türkiye’den Bağdat, Necef, Basra'ya seyahat edenler en geç 72 saat, Süleymaniye'ye seyahat edenler en geç 48 saat önce alınmış PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Türkiye'den İran' a geliş yapan yolculardan azami 72 saat süreli PCR testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Yolcular karantinaya tabi olabilirler. Yolcular en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmelidirler. Türkiye'den gelen yolcular varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilirler” ifadeleri yer aldı.

Ancak bu haberlerin ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den önemli bir açıklama geldi. Ekşi, sosyal medya hesabından "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır" açıklamasını yaptı.