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Aktüel Hangi ülkelere kimlikle gidilebilir? Bosna Hersek'e pasaport olmadan gidilecek mi?
Aktüel

Hangi ülkelere kimlikle gidilebilir? Bosna Hersek'e pasaport olmadan gidilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarda bulunmak için Bosna-Hersek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Turu sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, hangi ülkelere yalnızca kimlikle gidilebilir?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:17:00 - 2022-09-06 16:17:58
Hangi ülkelere kimlikle gidilebilir? Bosna Hersek'e pasaport olmadan gidilecek mi?

Yurtdışına çıkmak isteyenler hangi ülkelere giderken pasaport zorunluluğunun bulunmadığını merak ediyor. Peki, Türkiye'den hangi ülkelere kimlikle gidiliyor?

Hangi ülkelere kimlikle gidilebilir? Bosna Hersek'e pasaport olmadan gidilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız." dedi.

Kimlikle gidilen ülkeler:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ukrayna

Azerbaycan

Moldova

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