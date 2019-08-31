Bilindiği gibi yemek hazırlamada kullanılan tencere ve tavalar genelde alüminyum, bakır, çelik, teflon, cam, seramik ve granit gibi malzemelerden yapılıyor. Isıyla sürekli temas halinde olan, içerisinde yemek pişirdiğimiz bu tencereleri, tavaları seçerken ve kullanırken son derece hassas olmak gerekiyor.

Hangi tencere daha sağlıklı?

- Bakır: Bakır tencereler kalaylandığı ve düzenli bakıldığında yeterince sağlıklıdır. Bütün yemekleri gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Fakat kalaylanmadığı zaman, cıva meydana çıkacağı için zararlı olabilirler.

- Cam: Cam tencereler içerisine konan yemeklerden etkilenmez, etkileşime girmezler. Fakat ani ısı değişimlerinde, çatlamalar meydana getirebilirler. Sağlık açısından hiçbir problem çıkarmamaktadır.

- Teflon: Sağlık açısından en çok dikkat edilmesi gereken kaplama çeşididir. Olumsuz tarafı, çizildiği takdirde kanserojen maddeler saçmasıdır. Kullanmadan önce birkaç kez düşünülmesi gereken türden bir malzemedir.

- Seramik: Seramik kaplama ve seramik tencereler arasında fark vardır. Kaplama olan tencerelerin kazınması sonucu, yutmak problem olabilir. Gerçek bir seramik tencerede çizilmeler meydana gelir fakat sağlık sorunları meydana getirmezler.

- Alüminyum: Alüminyum, başlı başına bir problem olduğu için, kullanmak isteyen kişilerin birkaç kez düşünmesi gerekir. Alüminyum vücutta biriktiğinde, metal zehirlenmesi meydana getirebilir.

Hiç ağır metal zehirlenmesinden şüphelendiniz mi?

- Toprak tencere: Dikkatli kullanıldığında ve temizlendiğinde bir sorun olmayacaktır. Fakat toprak kaplarda oluşan çatlaklar, mikroorganizma üremesine neden olarak sağlığınızı tehlikeye atabilir.

- Granit: Gerçek granit tencereler sağlık ve kullanım açısından gayet uygundur. Fakat granit kaplama yapılan ürünler, ilerleyen süreçlerde kazınma sonucu, vücuda gireceği için tehlikeli olabilirler.

- Çelik: Paslanmaz çelikten yapılmış her türlü tencere, saplıklı şekilde kullanılabilir.

- Döküm: Sağlık açısından güvenilir ve yemek pişirme konusunda en lezzetli sonuçları çıkaracak malzemelerdir.