Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin 15 Şubat’tan itibaren kademeli olarak başlayacağını bildirdi. 1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların içerisinde yer alan ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim programı yapılacağını bildirdi. İşte yüz yüze eğitim ile ilgili birçok sorunuzun cevabı haberimizde…

Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

MEB’ in 15 Şubat’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi. Bu açıklamaya göre 15 Şubat’ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve nüfusun az olduğu yerleşim yerlerinde tüm ilkokul ve ortaokullar ile bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftanın beş günü yüz yüze eğitim yapılacak.

1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların içerisinde yer alan ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağı bildirildi. Tüm resmi ve özel ortaokulların 8. sınıfında yer alan öğrencilerde yüz yüze eğitime katılacak. Diğer ortaokul kademeleri 5, 6 ve 7. sınıflar ise uzaktan eğitim ile 2. döneme başlayacak.

Öğrenciler yüz yüze eğitim dışındaki derslerini yine uzaktan eğitim araçları ile internet üzerinden takip edecekler. Bu sebeple müfredatın tamamından sorumlu tutulacaklar.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen anne ve babalar, okul müdürlüklerine başvurarak bunu yazılı bir şekilde bildirmeleri gerekecek. Bu durumdaki öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim sürecinde bir ders süresi 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.