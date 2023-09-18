Hangi sektör havalanacak? Piyasalar "sağlıklı" bir haftaya hazır mı?

Piyasalarda cuma günü haftanın geneline yayılan satış baskısının devamı görüldü ve kritik seviye olan 8.000 altında BİST100 kapanışlı gerçekleşti. Vadeli işlemler satıcılı olmasına karşın spot piyasada açılışta pozitif bir hava vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni varyantla ilgili açıklaması ile başta havacılık hisse senetlerinde başlayan satışlar piyasanın tamamına yayıldı.

Piyasalar neyi fiyatlayacak?

Bankacılık hisse senetlerinde hafta içinde yapılan düzenlemeler ile negatif fiyatlamanın baskın olduğu bir haftayı da geride bırakan Borsa İstanbul yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve yurtdışında majör merkez bankalarının politika faiz kararını fiyatlayacak. Enflasyonla ve kurla mücadele kapsamında kademeli faiz artışlarına ayrıca sadeleşme hamlelerine devam eden TCMB’nin geçen ay yaptığı 750 baz puan faiz kararı Dolar kuru üzerinde aynı gün içinde yüzde 7 oynaklık sağlamıştı.

ECB'nin adımı etkili oldu mu?

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Perşembe günü yaptığı 25 baz puan faiz artışı ile, Dolar karşısında sekiz haftadır devam eden düşüş eğiliminde güç toplamaya çalışıyor. ECB Başkanı Lagarde’nın karar sonrası faiz Avrupa tarihinin en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen gerektiği durumda kullanılabileceği söylemi hala faiz oranlarından yüksek seyreden enflasyon karşısında kat edilmesi gereken yol olduğunu gösteriyor.

Amerikan Merkez Bankası nasıl adım atacak?

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler'e göre, Avrupa’da pandemi sonrası enflasyon için yapılan sıkılaşma adımları sonuç vermesine rağmen, diğer değişkenlerinde etkisi ile orta vade hedeflenen yüzde 2 hedefine 2024’ün ilk yarısında ulaşılamayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Çarşamba günü ABD Federal Rezerv Bank (FED) faiz kararını açıklayacak.

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