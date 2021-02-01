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Eğitim Hangi şehirlerde okullar açılacak?
Eğitim

Hangi şehirlerde okullar açılacak?

15 Şubat’ta okulların açılacağı şehirler | Üç haftadır merakla beklenene kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısında koronavirüs salgını ve uzaktan eğitimle ilgili önemli kararlar alındı. Milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitimin tarihi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, hangi illerde okullar açılacak? Okulların açılacağı iller | Hangi ilçelerde okullar açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:58:00 -
Hangi şehirlerde okullar açılacak?

15 Şubat’ta okulların açılacağı köyler | Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca kişi kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Kısıtlama kararları ve normalleşme adımları söz konusu toplantılarda alındığı için vatandaşlar kabine toplantılarının tarihlerini yakından takip ediyor. 11 Ocak 2021’de yılın ilk kabine toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakalar azaldıkça kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirtmişti. Üç haftadır son durumu merak edenlerin beklediği açıklama bugün yapıldı. Yılın ikinci kabine toplantısı 1 Şubat’ta toplandı. Toplantıda okulların açılacağı tarih belirlendi. Peki, hangi şehirlerde ne zaman okullar açılacak?

Hangi şehirlerde okullar açılacak?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat’ta köy okullarının açılacağını belirtti. İl bazında da 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.

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