Hangi özel okullar LGS puanıyla burslu öğrenci alıyor 2020

LGS puanıyla hangi özel okullara yerleşilebilir? | Bazı özel liseler LGS puanıyla burslu öğrenci kabul ediyor. Lise sınavı sonuçları açıklanan ve tercih dönemini bekleyen milyonlarca ve veli hangi özel okulları tercih edebileceklerini merak ediyor. Pek çok kişi “Hangi özel okullar LGS puanıyla öğrenci alıyor?” , “LGS puanıyla burslu öğrenci alan okullar” , “Yüzde 100 burslu özel liseler 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.