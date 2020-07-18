Hangi özel okullar LGS puanıyla burslu öğrenci alıyor 2020
LGS puanıyla hangi özel okullara yerleşilebilir? | Bazı özel liseler LGS puanıyla burslu öğrenci kabul ediyor. Lise sınavı sonuçları açıklanan ve tercih dönemini bekleyen milyonlarca ve veli hangi özel okulları tercih edebileceklerini merak ediyor. Pek çok kişi “Hangi özel okullar LGS puanıyla öğrenci alıyor?” , “LGS puanıyla burslu öğrenci alan okullar” , “Yüzde 100 burslu özel liseler 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
20 Haziran’da LGS sınavı gerçekleşti. 16 Temmuz Perşembe günü ise LGS sonuçları açıklanacak. Lise tercihleri ise 20 Temmuz’da başlayıp 29 Temmuz’da sona erecek. Sınavda yüksek puan alan ve eğitim hayatlarını özel liselerde sürdürmek isteyenler hangi özel okullarda burslu okuyabileceklerini araştırıyor.
Hangi özel okullar LGS puanıyla burslu öğrenci alıyor 2020
Bazı özel liseler başarılı öğrencilere çeşitli oranlarda burs imkanı sağlıyor. Böylelikle öğrenciler LGS puanıyla söz konusu okulları tercih edebiliyor. İşte, 2020 LGS sonucuna göre öğrenci kabul eden 7 ilde 77 özel okulun listesi:
AHMET ŞİMŞEK ANADOLU LİSESİ
ALKEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ
ALKEV ÖZEL FEN LİSESİ
ALMAN LİSESİ
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
ANAKENT KOLEJİ
AREL ANADOLU LİSESİ
AREL FEN LİSESİ
ATACAN ANADOLU LİSESİ
CENT KOLEJİ
ÇEVRE KOLEJİ
DOĞAN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ
EYÜBOĞLU KOLEJİ
BURÇAK EYÜBOĞLU FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ
FLORYA ANADOLU LİSESİ
FLORYA FEN LİSESİ
FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ
FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ
FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK FEN LİSESİ
FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK LİSESİ
FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ
FMV ÖZELISPARTAKULE IŞIK LİSESİ
FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK FEN LİSESİ
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ
HİSAR EĞİTİM VAKFI ÖZEL HİSAR ANADOLU LİSESİ
IRMAK ANADOLU LİSESİ
İELEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ
İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANADOLU LİSESİ
İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ ANADOLU LİSESİ
İSTEK ÖZEL BELDE ANADOLU LİSESİ
İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANADOLU LİSESİ
İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANAD. LİSESİ
İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAD. LİSESİ
İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR ANAD. LİSESİ
İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANADOLU LİSESİ
İTALYAN LİSESİ
İTÜ GVO
ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ
KÜÇÜK PRENS LİSESİ
KÜLTÜR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ
KÜLTÜR KOLEJİ FEN LİSESİ
KÜLTÜR 2000 KOLEJİ ANADOLU LİSESİ
KÜLTÜR 2000 KOLEJİ FEN LİSESİ
MALTEPE UĞUR ANADOLU LİSESİ
MARMARA KOLEJİ
MARMARA FEN LİSESİ
MEF FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (ULUS KAMPÜSÜ)
MEF KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ULUS KAMPÜSÜ)
MEF KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ)
MİMAR SİNAN ÖZEL FEN LİSESİ
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
OĞUZKAAN KOLEJİ
TUZLA OKAN ANADOLU LİSESİ
ATAŞEHİR OKAN ANADOLU LİSESİ
SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ
SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
SAİNT MİCHEL FRANSIZ LİSESİ
SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
SEV LİSESİ
SEZİN LİSESİ
TARHAN LİSESİ
TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ FEN LİSESİ
TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ TEPEÖREN ANADOLU LİSESİ
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
VKV KOÇ ÖZEL LİSESİ
İSTEK ANTALYA KONYAALTI ANADOLU LİSESİ
İSTEK ANTALYA LARA ANADOLU LİSESİ
IŞIKKENT ANADOLU LİSESİ (İzmir)
İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
İZMİR ÖZEL SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
KOCAELİ MARMARA KOLEJİ
AKHİSAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ
AKHİSAR KOLEJİ FEN LİSESİ
BODRUM MARMARA KOLEJİ
BODRUM MARMARA FEN LİSESİ
ÇAĞ ANADOLU LİSESİ (Tarsus)
ÇAĞ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ