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Eğitim

Hangi özel okullar LGS puanıyla burslu öğrenci alıyor 2020

LGS puanıyla hangi özel okullara yerleşilebilir? | Bazı özel liseler LGS puanıyla burslu öğrenci kabul ediyor. Lise sınavı sonuçları açıklanan ve tercih dönemini bekleyen milyonlarca ve veli hangi özel okulları tercih edebileceklerini merak ediyor. Pek çok kişi “Hangi özel okullar LGS puanıyla öğrenci alıyor?” , “LGS puanıyla burslu öğrenci alan okullar” , “Yüzde 100 burslu özel liseler 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:38:00 -
Hangi özel okullar LGS puanıyla burslu öğrenci alıyor 2020

20 Haziran’da LGS sınavı gerçekleşti. 16 Temmuz Perşembe günü ise LGS sonuçları açıklanacak. Lise tercihleri ise 20 Temmuz’da başlayıp 29 Temmuz’da sona erecek. Sınavda yüksek puan alan ve eğitim hayatlarını özel liselerde sürdürmek isteyenler hangi özel okullarda burslu okuyabileceklerini araştırıyor.

Hangi özel okullar LGS puanıyla burslu öğrenci alıyor 2020

Bazı özel liseler başarılı öğrencilere çeşitli oranlarda burs imkanı sağlıyor. Böylelikle öğrenciler LGS puanıyla söz konusu okulları tercih edebiliyor. İşte, 2020 LGS sonucuna göre öğrenci kabul eden 7 ilde 77 özel okulun listesi:

AHMET ŞİMŞEK ANADOLU LİSESİ

ALKEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ

ALKEV ÖZEL FEN LİSESİ

ALMAN LİSESİ

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

ANAKENT KOLEJİ

AREL ANADOLU LİSESİ

AREL FEN LİSESİ

ATACAN ANADOLU LİSESİ

CENT KOLEJİ

ÇEVRE KOLEJİ

DOĞAN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

EYÜBOĞLU KOLEJİ

BURÇAK EYÜBOĞLU FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ

FLORYA ANADOLU LİSESİ

FLORYA FEN LİSESİ

FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK FEN LİSESİ

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ

FMV ÖZELISPARTAKULE IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK FEN LİSESİ

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

HİSAR EĞİTİM VAKFI ÖZEL HİSAR ANADOLU LİSESİ

IRMAK ANADOLU LİSESİ

İELEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANADOLU LİSESİ

İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ ANADOLU LİSESİ

İSTEK ÖZEL BELDE ANADOLU LİSESİ

İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANADOLU  LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANAD. LİSESİ

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAD.  LİSESİ

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR ANAD. LİSESİ

İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANADOLU LİSESİ

İTALYAN LİSESİ

İTÜ GVO

ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ

KÜÇÜK PRENS LİSESİ

KÜLTÜR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

KÜLTÜR KOLEJİ FEN LİSESİ

KÜLTÜR 2000 KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

KÜLTÜR 2000 KOLEJİ FEN LİSESİ

MALTEPE UĞUR ANADOLU LİSESİ

MARMARA KOLEJİ

MARMARA FEN LİSESİ

MEF FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (ULUS KAMPÜSÜ)

MEF KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ULUS KAMPÜSÜ)

MEF KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ)

MİMAR SİNAN ÖZEL FEN LİSESİ

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

OĞUZKAAN KOLEJİ 

TUZLA OKAN ANADOLU LİSESİ

ATAŞEHİR OKAN ANADOLU LİSESİ

SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

SAİNT MİCHEL FRANSIZ LİSESİ

SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ

SEV LİSESİ

SEZİN LİSESİ

TARHAN LİSESİ

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ FEN LİSESİ

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ TEPEÖREN ANADOLU LİSESİ

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

VKV KOÇ ÖZEL LİSESİ

İSTEK ANTALYA KONYAALTI ANADOLU LİSESİ

İSTEK ANTALYA LARA ANADOLU LİSESİ

IŞIKKENT ANADOLU LİSESİ (İzmir)

İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

İZMİR ÖZEL SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ

AKHİSAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

AKHİSAR KOLEJİ FEN LİSESİ

BODRUM MARMARA KOLEJİ

BODRUM MARMARA FEN LİSESİ

ÇAĞ ANADOLU LİSESİ (Tarsus)

ÇAĞ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

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