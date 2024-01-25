'Hangi özel eşyaları getirdiniz?' Uzaya çıkan ilk Türk'ten göğüs kabartan cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay görevi devam eden İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın röportajından bir bölüm paylaştı. Bakan Kacır paylaşımında şu ifadeleri kullandı

“Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizİ sormak istiyorum.”Alper Gezeravcı: “Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş pedleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.”

Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım

Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan paylaşımda, "Güzel bir dolunay manzarası… Ama bir farkla, ekranı biraz yakınlaştırın. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'’nın olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’nu göreceksiniz. Şimdi çok daha anlamlı, güzel ve gurur dolu bir manzara değil mi? " ifadeleri yer aldı.



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İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı

Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz şehitler köprüsüne Türk bayrağı ve misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi çerçevesinde Türk bayrağı ve görev armasının bayrakları asıldı. Falcon 9 roketi ile Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde uzaya çıkan Gezeravcı beraberindeki mürettebat ile birlikte Uluslar Arası Uzay İstasyonu’na bağlandı. Tüm Türkiye tarihi anları izlerken yurt dışında görev yapan bilim insanları ise bu görevin ardından ülkeye dönmeye başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini sosyal medya hesabından açıkladı.