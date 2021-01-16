BİP nasıl yüklenir? | WhatsApp’ın gizlilik ilkesi açıklamaları kullanıcıların kafalarını bir hayli karıştırdı. Kişisel verilerinin paylaşılmasından kaygılananlar WhatsApp’tan ayrılıp alternatif uygulamalara yöneldi. Uzmanlar son bir haftada en büyük dijital göçün yaşandığını belirtiyor. BİP uygulamasını kullanmak isteyenler ise bu uygulamanın hangi operatörlerde kullanılabileceğini araştırıyor. BİP her operatörde kullanılıyor mu?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı.

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Hangi operatörlerde BİP kullanılır?

BİP uygulamasını her operatörde kullanabilirsiniz. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda Turkcell ve Türk Telekom kullanıcıları BİP kullanırken mobil internet kotalarından harcama yapmayacak. İnternet kotanızın mesajlaşma uygulaması kullanırken düşmemesi içinse bir başvuru yapmanıza gerek yok.