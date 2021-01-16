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Teknoloji Hangi operatörlerde BİP kullanılır?
Teknoloji

Hangi operatörlerde BİP kullanılır?

BİP çok internet yiyor mu? WhatsApp’ın gizlilik ilkesi güncellemesi sebebiyle milyonlarca kişi alternatif yerli uygulamaları kullanmaya başladı. Hal böyle olunca BİP kullanıcıların sayısı hızla arttı. Halen alternatif uygulama arayanlar ise BİP’in hangi operatörlere yükleneceğini merak ediyor. BİP hangi operatörlerde kullanılır? | BİP her operatörde kullanılıyor mu? | BİP mobil internet kotasından yiyor mu? | BİP çok internet harcıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:16:00 -
Hangi operatörlerde BİP kullanılır?

BİP nasıl yüklenir? | WhatsApp’ın gizlilik ilkesi açıklamaları kullanıcıların kafalarını bir hayli karıştırdı. Kişisel verilerinin paylaşılmasından kaygılananlar WhatsApp’tan ayrılıp alternatif uygulamalara yöneldi. Uzmanlar son bir haftada en büyük dijital göçün yaşandığını belirtiyor. BİP uygulamasını kullanmak isteyenler ise bu uygulamanın hangi operatörlerde kullanılabileceğini araştırıyor. BİP her operatörde kullanılıyor mu?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı.

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Hangi operatörlerde BİP kullanılır?

BİP uygulamasını her operatörde kullanabilirsiniz. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda Turkcell ve Türk Telekom kullanıcıları BİP kullanırken mobil internet kotalarından harcama yapmayacak. İnternet kotanızın mesajlaşma uygulaması kullanırken düşmemesi içinse bir başvuru yapmanıza gerek yok.

BİP'te grup nasıl kurulur?
BİP'te grup nasıl kurulur?

Teknoloji

BİP'te grup nasıl kurulur?

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