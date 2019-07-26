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Hangi meyve kilo yapar hangi meyve kilo yapmaz

Katarakt cerrahisinde ve özellikle trifokal göz içi lensi cerrahisinde hayat boyu net ve kesintisiz görüş için çok merkezi ve düzgün bir kapsül açıklığı (kapsüloreksis) yapılmalıdır. Mikrocerrahi enstrümanlarla yapılan yuvarlak ve 5 - 5,5 mm çapında bir kapsüloreksis ameliyat sonrası mükemmel sonuçlar için olmazsa olmazlardandır.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
Hangi meyve kilo yapar hangi meyve kilo yapmaz

Katarakt cerrahisinde ve özellikle trifokal göz içi lensi cerrahisinde hayat boyu net ve kesintisiz görüş için çok merkezi ve düzgün bir kapsül açıklığı (kapsüloreksis) yapılmalıdır. Mikrocerrahi enstrümanlarla yapılan yuvarlak ve 5 - 5,5 mm çapında bir kapsüloreksis ameliyat sonrası mükemmel sonuçlar için olmazsa olmazlardandır.

Kilo verdiren meyveler hangileri?

Armut

Armut lifle dolu bir meyvedir ve sindirim sistemi için gereklidir. 

Muz

Potasyumdan zengin olan muz, mükemmel bir aperatiftir. Kilo kaybı ihtiva eden bir diyetin vazgeçilmezlerinden olmasının yanı sıra kas kramp ve ağrılarının giderilmesinde yardımcı olur.

Domates

Domates aslında meyve sınıfında yer alır ve kilo kaybına destek konusunda önemli bir yardımcıdır. 

Elma

Her mevsim yapılan diyetlerin vazgeçilmez ara öğünlerinden biridir.

Karpuz

Bu tropik meyve, diyet planınız için gereklidir.

Meyvelerin kalori değerleri (100gr veya adet)

Yaz ve kış meyvelerinin 100 gr veya adet olarak kalori değerleri listesi

Muz 85

İncir 80  (Taze)

Portakal 79

Kavun 33

Karpuz 27

Armut 61

Elma 58

Ananas 52

Kayısı 51

Kiraz 70

Şeftali 40

Vişne 58

Kivi 40

Ayva 86

Üzüm 67

Çilek 80

Limon 27

Mandalina 46

Erik 75

 

1 portakal 77

1 mandalina 46

1 kivi 40

100 gr kuru hurma 305

1 kuru hurma 35

1 taze hurma 275

1 greyfurt 86

10 adet kiraz 50

10 adet çekirdekli üzüm 30

2 yemek kaşığı kuru üzüm 38

1 orta boy elma 75

1 orta boy kayısı 20

1 orta boy yeşil erik 6

1 bardak erik 21

100 gr. çilek 33

1 taze incir 33

1 kuru incir 51

1 adet orta şeftali 42 kalori

1 büyük muz 121

1 armut 62

1 kase ananas 62

 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
  1. Hangi meyve kilo yapar
  2. hangi meyve kilo yapmaz
  3. hangi meyveler kilo verdirir
  4. kilo aldıran yiyecekler
  5. kilo aldırmayan kuruyemişler
  6. kiraz kilo aldırır mı
  7. kilo aldırmayan yiyecekler
  8. akşam yenilen meyve kilo aldırır mı
  9. hangi öğün kilo aldırır
  10. cok meyve yemek kilo yapar mi

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