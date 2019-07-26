Hangi meyve kilo yapar hangi meyve kilo yapmaz
Katarakt cerrahisinde ve özellikle trifokal göz içi lensi cerrahisinde hayat boyu net ve kesintisiz görüş için çok merkezi ve düzgün bir kapsül açıklığı (kapsüloreksis) yapılmalıdır. Mikrocerrahi enstrümanlarla yapılan yuvarlak ve 5 - 5,5 mm çapında bir kapsüloreksis ameliyat sonrası mükemmel sonuçlar için olmazsa olmazlardandır.26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
Katarakt cerrahisinde ve özellikle trifokal göz içi lensi cerrahisinde hayat boyu net ve kesintisiz görüş için çok merkezi ve düzgün bir kapsül açıklığı (kapsüloreksis) yapılmalıdır. Mikrocerrahi enstrümanlarla yapılan yuvarlak ve 5 - 5,5 mm çapında bir kapsüloreksis ameliyat sonrası mükemmel sonuçlar için olmazsa olmazlardandır.
Kilo verdiren meyveler hangileri?
Armut
Armut lifle dolu bir meyvedir ve sindirim sistemi için gereklidir.
Muz
Potasyumdan zengin olan muz, mükemmel bir aperatiftir. Kilo kaybı ihtiva eden bir diyetin vazgeçilmezlerinden olmasının yanı sıra kas kramp ve ağrılarının giderilmesinde yardımcı olur.
Domates
Domates aslında meyve sınıfında yer alır ve kilo kaybına destek konusunda önemli bir yardımcıdır.
Elma
Her mevsim yapılan diyetlerin vazgeçilmez ara öğünlerinden biridir.
Karpuz
Bu tropik meyve, diyet planınız için gereklidir.
Meyvelerin kalori değerleri (100gr veya adet)
Yaz ve kış meyvelerinin 100 gr veya adet olarak kalori değerleri listesi
Muz 85
İncir 80 (Taze)
Portakal 79
Kavun 33
Karpuz 27
Armut 61
Elma 58
Ananas 52
Kayısı 51
Kiraz 70
Şeftali 40
Vişne 58
Kivi 40
Ayva 86
Üzüm 67
Çilek 80
Limon 27
Mandalina 46
Erik 75
1 portakal 77
1 mandalina 46
1 kivi 40
100 gr kuru hurma 305
1 kuru hurma 35
1 taze hurma 275
1 greyfurt 86
10 adet kiraz 50
10 adet çekirdekli üzüm 30
2 yemek kaşığı kuru üzüm 38
1 orta boy elma 75
1 orta boy kayısı 20
1 orta boy yeşil erik 6
1 bardak erik 21
100 gr. çilek 33
1 taze incir 33
1 kuru incir 51
1 adet orta şeftali 42 kalori
1 büyük muz 121
1 armut 62
1 kase ananas 62
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