  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azerbaycanlı analistten dikkat çeken sözler: Erdoğan ve Paşinyan'ın görüşmesi...

Almanya pazar günü sandık başına gidiyor! İşte başbakan adaylarının seçim vaatleri

Canı oynamak isteyen Tunç Soyer, Atatürk'ü alet etti! "Millet aç" edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu da eğlenceye katılacak

Yunan gazeteciden çok konuşalacak İmamoğlu ifşası!

La Palma Adası'nda yanardağdaki patlamaların şiddeti arttı! Durduruldu

Amerikan medyası bu skandalı konuşuyor: Oğul Biden bakın ne yapmış!

Akşener'den adaylık açıklaması! Olmayan makama talip oldu

Dağ resmen yürüdü: Araçlar kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu!

İsrail terör güçleri Filistinlilere saldırdı: 1 şehit, 90 yaralı!

Cesetleri teşhis eden Kamerunlu göçmen anlattı: Bizi denize attılar
Ekonomi Hangi marketlerde fiyat kontrolü yapılıyor? Hangi zincir marketlerde denetleme başladı?
Ekonomi

Hangi marketlerde fiyat kontrolü yapılıyor? Hangi zincir marketlerde denetleme başladı?

Hangi marketlerde fiyat kontrolleri yapılıyor? Vatandaşların bazı ürünlerde ciddi artışlar yaşandığı yönündeki şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve denetlemeler başladı. Peki, hangi marketlerde fiyat denetlemesi yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:28:00 -
Hangi marketlerde fiyat kontrolü yapılıyor? Hangi zincir marketlerde denetleme başladı?

Vatandaşlar bazı ürünlerin fiyatlarında ciddi artışların yaşandığını ifade ediyor. Söz konusu şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Peki, hangi marketlerde fiyat artışları var?

Hangi marketlerde fiyat kontrolü yapılıyor? Hangi zincir marketlerde denetleme başladı?

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada '5 büyük zincir market' ifadesi yer alırken firmaların ismi tek tek açıklanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay