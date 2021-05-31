Süt sağlık için son derece kıymetli gıdalardan biridir. Tükettiğimiz neredeyse her şeyin içerisine eklenen sütte ise yapılan hileler akıllara durgunluk verecek cinste. Gıda teröristlerinin süte çamaşır suyu eklediği bilgisi herkesi şoke etti. Peki, süt alırken neye dikkat etmek gerekir?

Hangi marka sütlerde çamaşır suyu çıktı? Süte çamaşır suyu mu karıştırıyorlar?

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci, 1 Haziran Dünya Süt günü öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ekinci, “Maalesef sütte enteresan hileler var. Onlardan bir tanesi sütün hacmini artırmak amaçlı içerisine çamaşır suyu katılması. Sütte karşılaştığımız bir başka hile ise yağının çekildikten sonra içerisine bitkisel yağ eklenmesi. İyi üretim koşullarının uygulandığı, kaynağını bildiğimiz sütü tüketmek çok önemli” dedi.

Bu açıklamada marka paylaşılmadı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı zaman zaman tespit edilen hileli ürünlere ilişkin marka bilgilerini resmi web sitesinden paylaşıyor.

Uzmanlar vatandaşları süt satın alırken dikkatli olmaya davet ediyor. Açık sütlerden ziyade kapalı sütlerin tercih edilmesini ve ürünlerin marka bilinirlikleri ile aldığı izinlere göz atılmasını tavsiye ediyor.

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