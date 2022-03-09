  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta? 9 Mart 2022 Çarşamba!
Spor

Hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta? 9 Mart 2022 Çarşamba!

9 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? soruları futbolseverler tarafından sorgulanmakta. Süper Lig maçları ve saatleri ile Avrupa Lig maçları da merak edilmekte. UEFA Şampiyonlar Lig son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı. Liverpool ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar oldu. Futbolseverler bir yandan da Süper Lig maçları, maç saati, puan durumu, canlı maçları ve maç özeti ile golleri ve pozisyonları merak ediyor. İşte futbolseverlerin bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 09:06:00 - 2022-03-09 09:07:29
Hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta? 9 Mart 2022 Çarşamba!

Kimin maçı var? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu devam ederken çeyrek final bileti alan iki takım belli oldu. Alman devi Bayern Münih ile Liverpool Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükselen iki takım oldu. Futbolseverler sadece Şampiyonlar Lig maçları ile yetinmemekte. Süper LiG maçlarının yanında 1. Lig maçları ile dünya genelindeki canlı maçları, saat saatleri ve maç programlarını yakından takip etmekte. Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar. İşte bu hafta hangi maçlar var? Bugün, yarın kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? sorularının cevabı...

hangi maç hangi kanalda

9 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var?

20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen

20.45 Porto-Lyon Exxen

23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen

23.00 Real Madrid-PSG

hangi maçlar var

Yarın (10 Mart Perşembe) hangi maç var, kimin maçı var?

20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor

20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen

20.45 Sevilla-West Ham Exxen

20.45 PAOK-Gent Exxen

20.45 Partizan-Feyenoord Exxen

20.45 Slavia Prag-LASK Exxen

20.45 Vitesse-Roma Exxen

22.30 Norwich City-Chelsea S Sport

22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport

23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen

23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen

23.00 Braga-Monaco Exxen

23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen

23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen

23.00 Leicester City-Rennes Exxen

23.00 Marsilya-Basel Exxen

23.00 PSV-Kopenhag Exxen

11 Mart Cuma hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda?

20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor

23.00 Atletico Madrid Spor Smart

12 Mart Cumartesi kimin maçı var?

13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor

13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1

15.30 Brighton-Liverpool S Sport

16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor

16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports 

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1

16.00 Levante-Espanyol Spor Smart

17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2

18.15 Granada-Elche Spor Smart

19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor

19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1

20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2

20.30 Manchester United-Tottenham S Sport

20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart

22.45 Milan-Empoli S Sport 2

23.00 Granada-Valencia Spor Smart

13 Mart Pazar hangi maçlar var?

13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz

13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor

13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1

14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2

16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1

16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2

16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart

17.00 Everton-Wolverhampton S Sport

17.00 Chelsea-Newcastle S Sport

17.00 Verona-Napoli S Sport 2

18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor

19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

19.30 Udinese-Roma S Sport 2

20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart

22.45 Torino-Inter S Sport 2

23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay