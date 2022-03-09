Hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta? 9 Mart 2022 Çarşamba!
9 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? soruları futbolseverler tarafından sorgulanmakta. Süper Lig maçları ve saatleri ile Avrupa Lig maçları da merak edilmekte. UEFA Şampiyonlar Lig son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı. Liverpool ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar oldu. Futbolseverler bir yandan da Süper Lig maçları, maç saati, puan durumu, canlı maçları ve maç özeti ile golleri ve pozisyonları merak ediyor. İşte futbolseverlerin bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı.
Kimin maçı var? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu devam ederken çeyrek final bileti alan iki takım belli oldu. Alman devi Bayern Münih ile Liverpool Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükselen iki takım oldu. Futbolseverler sadece Şampiyonlar Lig maçları ile yetinmemekte. Süper LiG maçlarının yanında 1. Lig maçları ile dünya genelindeki canlı maçları, saat saatleri ve maç programlarını yakından takip etmekte. Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar. İşte bu hafta hangi maçlar var? Bugün, yarın kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? sorularının cevabı...
9 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var?
20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen
20.45 Porto-Lyon Exxen
23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen
23.00 Real Madrid-PSG
Yarın (10 Mart Perşembe) hangi maç var, kimin maçı var?
20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor
20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen
20.45 Sevilla-West Ham Exxen
20.45 PAOK-Gent Exxen
20.45 Partizan-Feyenoord Exxen
20.45 Slavia Prag-LASK Exxen
20.45 Vitesse-Roma Exxen
22.30 Norwich City-Chelsea S Sport
22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport
23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen
23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen
23.00 Braga-Monaco Exxen
23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen
23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen
23.00 Leicester City-Rennes Exxen
23.00 Marsilya-Basel Exxen
23.00 PSV-Kopenhag Exxen
11 Mart Cuma hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda?
20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Atletico Madrid Spor Smart
12 Mart Cumartesi kimin maçı var?
13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor
13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1
15.30 Brighton-Liverpool S Sport
16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
16.00 Levante-Espanyol Spor Smart
17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2
18.15 Granada-Elche Spor Smart
19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor
19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1
20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2
20.30 Manchester United-Tottenham S Sport
20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart
22.45 Milan-Empoli S Sport 2
23.00 Granada-Valencia Spor Smart
13 Mart Pazar hangi maçlar var?
13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz
13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor
13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1
14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2
16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1
16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart
17.00 Everton-Wolverhampton S Sport
17.00 Chelsea-Newcastle S Sport
17.00 Verona-Napoli S Sport 2
18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.30 Udinese-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart
22.45 Torino-Inter S Sport 2
23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart