THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Hangi kumaşı nasıl yıkamalı?

Akıllı çamaşır makineleri var ama...

20 Eylül 2018 Perşembe 21:04
Hangi kumaşı nasıl yıkamalı?

Keten

Kırışma özelliği yüksektir. Ilık ütüyle ütülenmelidir. Kir tutma özelliği yoktur. Elde ve soğuk su ile yıkanması tavsiye edilir. Keten karışımlı kumaşların kuru temizlemeye gönderilmesi daha iyi olur.

Polyester Kumaşlar

Yüksek ısıya karşı dayanıksızdır. Isıyla doğrudan temas etmemelidir. Kolay kırışmaz ve leke tutma özelliği düşüktür. Renk dayanıklılığı da çok iyidir Fakat yüksek ısıya karşı dayanıksızdır.

Denim Kumaşlar

Bazı denim kumaşlar yapısı itibariyle boya verebilir. Bu tür ürünlerin tek veya tersinden yıkanarak kumaş yüzeyinde damar izlerinin oluşması engellenebilir. Uzun zamanlı kullanımlarında kumaş yıpranabilir ve renk tonu da değişebilir.

Pamuklu Kumaşlar

Nemlenme özelliği yüksektir. Buna mukabil esnek ve dayanıklıldır. Yüksek ısılarda yıkarsanız renk atar ve dokusu bozulabilir. Özellikle koyu renk pamukluları ayrı yıkamaya özen göstermek gerekir.

Yünlü Kumaşlar

Isı yalıtımı çok iyidir yünlü kumaşların. Fakat yıkanmaya gelmez. Kuru temizleme olmalıdır. Yünlüler keçeleşmeye oldukça müsaittir. Zaman içinde sürtünmeden dolayı tüylenme olabilir. Deforme olmaması için sererek kurutulması gerekir. Yüksek ısıda yıkanmamalıdır. Çekmesine sebep olur.

Lycra Karışımlı..

Lycra sentetiktir. Yüksek ısıyla temasından kaçınılmalıdır. Kumaş içindeki lycra eriyebilir ve çok fazla çekebilir.

Ya örgüler nasıl?

İster yün, ister merserize, ister sentetik iplikle yapılmış olsun, her örgüde ortak bazı kurallar vardır:

● Her zaman sadece ılık su kullanılmalı, durulamada bile. Durulamada ayrıca bol su kullanın.

● Giysileri sabunlu suya iyice daldırın ve çitilemeden nazik bir şekilde yıkayın.

● Örgü giysileri asla sıkmayın. Aksi takdirde giysileriniz elastikiyetini kaybeder ve deforme olurlar.

● Islak örgü giysilerinizi sıkmayın, kuru bir havlunun üzerine yayın. Üzerine de ikinci bir havlu koyun ve havlunun üstüne basarak fazla suyu alın. Sonra giysinizi, ısı kaynaklarından uzak bir yere koyun.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 21:04
  1. kumaşlar nasıl yıkanmalı
  2. çamaşır makinesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa zaferi sonrası Şenol Güneş konuştu
    1. Avrupa zaferi sonrası Şenol Güneş..
    2. Çocuğunuz bu sene okula başladıysa...
    3. Yeni doğan bebeği yıkarken...
    4. Bakke, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası:..
    5. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ile bir..
    6. Traktörünü tamir ediyordu! Altında kaldı
    7. Halı nasıl seçilmeli?
    8. FETÖ'nün dershane yapılanmasına..
    9. Libya açıklarında 11 göçmen kurtarıldı
    10. Kılıçdaroğlu: Bahar temizliği..
    11. Sedanur'un annesinden yürek yakan..
    12. Emekli orgeneral Abidin Ünal Akıncı..
    13. Yolcu otobüsünden 22 göçmen çıktı!
    14. 39 ülke gıda yardımına muhtaç!
    15. Sahte içki sonları oldu! Çok sayıda..
    16. ABD İsrail'i protesto eden..
    17. Macron çok konuşulacak AB itirafı:..
    18. İlaç arama göz yaşın zaten ilaç
    19. Beykoz’da vatandaşlara 60 bin kişilik..
    20. Şüphe üzerine durdurulan TIR'dan 56..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü