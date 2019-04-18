Hangi kandil ne zaman? İşte tarihleri 2019 yılı Mevlid kandili, Kadir gecesi, Regaip kandili ve Miraç kandili tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2019 kandillerinin tarihleri...

Müslüman âlemi için büyük değere sahip olan kandil günlerinin hangi tarihlerde olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2019 yılı kandil tarihleri haberimizin detayında... 2019 kandil günleri ne zaman? 7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili. 2 Nisan 2019 Salı günü Miraç Kandili. 19 Nisan 2018 Cuma günü Berat Kandili. 8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

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