Hangi kandil ne zaman? İşte tarihleri
2019 yılı Mevlid kandili, Kadir gecesi, Regaip kandili ve Miraç kandili tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2019 kandillerinin tarihleri...18 Nisan 2019 Perşembe 10:36
Müslüman âlemi için büyük değere sahip olan kandil günlerinin hangi tarihlerde olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2019 yılı kandil tarihleri haberimizin detayında...
2019 kandil günleri ne zaman?
7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.
2 Nisan 2019 Salı günü Miraç Kandili.
19 Nisan 2018 Cuma günü Berat Kandili.
8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.
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