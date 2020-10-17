Bilim insanları dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Aşı ve ilaç çalışmalarının yanı sıra bu virüsün vücudu nasıl etkilediği, kimlerde hastalığın ağır seyrettiğini inceleniyor. Bir süredir uzmanlar hastalığa yakalanma oranıyla kan gurupları arasında bir bağlantı olabileceği yönünde incelemeler yapıyor. Peki, hangi kan grupları daha riskli?

Hangi kan grubu koronavirüse yakalanmıyor?

Danimarka ve Kanada'da yapılan bilimsel çalışmalar '0' kan grubuna sahip olanların koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme ihtimallerinin daha az olduğu ortaya kondu. Koronavirüs için en riskli grubun ise 'A' olduğu belirtti. A grubunun ise hastalığı daha ağır geçirdiği belirtiliyor. Ancak bunun sebepleri üzerine çalışmalar devam ediyor.

Ateş Kara koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Akşam Gazetesi’ne konuştu. Kara, kan gruplarıyla ilgili yapılan çalışmaların rehavet oluşturmamasını söyledi. Kara, rehavete kapılmadan önlemlere titizlikle uyulması gerektiğini ifade etti. Kara, “Sıfır kan grubu olanların biraz daha az hastalığa yakalanma ihtimalinin varlığı. Ancak bu ‘sıfır kan grubu hastalanmıyor’ anlamına gelmez. İspanya ve İtalya’da da ağır hastaların genleri araştırıldı. 3’üncü kromozomda, virüs ile akciğerlerdeki hücrelerin yapılarıyla bir bağlantı görüldü. Belirli bir değişikliği olanların hastalığı daha ağır geçirdiği tespit edildi. Başka bir bulgu da 9’uncu yani kan gruplarını belirleyen kromozomda ortaya çıktı. Buna göre ‘A’ grubu hastalığı 1.45 kat daha ağır geçiriyor. ‘0’ grubunun riski ise 0.65 olduğu görüldü. Bu çalışma tamamen korunma değil riskin daha düşük olduğunu gösteriyor. Tedbirlerden ödün verilmemeli” dedi.