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Gündem Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?
Gündem

Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

Devlet Personel Başkanlığı, alım ilanlarını her geçen gün güncelliyor. Devletin tüm birimlerinde ihtiyaçlara göre kadrolar açılıyor. Söz konusu kadrolara şartlara uyan kişiler alınıyor. Peki Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak, memur alımları ne zaman olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:04:00 -
Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

Devlet Personel Başkanlığı, kadro açmaya devam ediyor. Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyen vatandaşlar hangi kamu kurumlarının memur alımı yapacağını merak ediyor.

KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette iş imkânı buluyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet, personel alımı yapıyor.

İşte personel aranan kadrolar şunlardır;

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı: 60 zabıta memuru

Antalya Gündoğmuş Belediyesi: 2 inşaat mühendisi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 4 memur alımı

Nevşehir Belediye Başkanlığı: 19 memur alımı

Sivas Hafik Belediye Başkanlığı: 2 itfaiye eri

İzmir Kalkınma Ajansı: 6 memur alımı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı: 6 memur alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı: 50 avukat alımı

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı: 4 müfettiş yardımcısı

Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı: 1 memur alımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: 400 idare memuru öğrencisi

Sakarya Geyve Belediyesi: 8 zabıta memuru

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı: 1 halkla ilişkiler destek personeli

Çorum Belediyesi: Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

Karacadağ Kalkınma Ajansı: 7 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 10 uzman yardımcısı

Konya Büyükşehir Belediyesi: 2 memur alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 250 itfaiye eri

Tapu Kadastro: 5 uzman yardımcısı

Dicle Kalkınma Ajansı: 9 memur alımı

Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı: 2 memur alımı

İstanbul Kalkınma Ajansı: 15 memur alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu: 42 personel alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi: 80 memur alımı

Türkiye İstatistik Kurumu: 40 memur alımı

Ticaret Bakanlığı: 60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı: 12 bin sözleşmeli personel 

Kamu memur alımı Basın İlan Kurumu ilanları için TIKLAYINIZ

Kamu memur alımı İŞKUR ilanları için TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar için TIKLAYINIZ

Aile, Çalışma Bakanlığı personel alımı için TIKLAYINIZ

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