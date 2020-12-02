Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

Devlet Personel Başkanlığı, kadro açmaya devam ediyor. Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyen vatandaşlar hangi kamu kurumlarının memur alımı yapacağını merak ediyor.

KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette iş imkânı buluyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet, personel alımı yapıyor.



İşte personel aranan kadrolar şunlardır;

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı: 60 zabıta memuru



Antalya Gündoğmuş Belediyesi: 2 inşaat mühendisi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 4 memur alımı



Nevşehir Belediye Başkanlığı: 19 memur alımı

Sivas Hafik Belediye Başkanlığı: 2 itfaiye eri



İzmir Kalkınma Ajansı: 6 memur alımı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı: 6 memur alımı



Gelir İdaresi Başkanlığı: 50 avukat alımı

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı: 4 müfettiş yardımcısı



Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı: 1 memur alımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: 400 idare memuru öğrencisi



Sakarya Geyve Belediyesi: 8 zabıta memuru

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı: 1 halkla ilişkiler destek personeli



Çorum Belediyesi: Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

Karacadağ Kalkınma Ajansı: 7 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 10 uzman yardımcısı

Konya Büyükşehir Belediyesi: 2 memur alımı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 250 itfaiye eri

Tapu Kadastro: 5 uzman yardımcısı



Dicle Kalkınma Ajansı: 9 memur alımı

Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı: 2 memur alımı



İstanbul Kalkınma Ajansı: 15 memur alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu: 42 personel alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi: 80 memur alımı

Türkiye İstatistik Kurumu: 40 memur alımı

Ticaret Bakanlığı: 60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı: 12 bin sözleşmeli personel

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Aile, Çalışma Bakanlığı personel alımı için TIKLAYINIZ