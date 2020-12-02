Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?
Devlet Personel Başkanlığı, alım ilanlarını her geçen gün güncelliyor. Devletin tüm birimlerinde ihtiyaçlara göre kadrolar açılıyor. Söz konusu kadrolara şartlara uyan kişiler alınıyor. Peki Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak, memur alımları ne zaman olacak? İşte detaylar…
Devlet Personel Başkanlığı, kadro açmaya devam ediyor. Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyen vatandaşlar hangi kamu kurumlarının memur alımı yapacağını merak ediyor.
KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette iş imkânı buluyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet, personel alımı yapıyor.
İşte personel aranan kadrolar şunlardır;
Ankara Mamak Belediye Başkanlığı: 60 zabıta memuru
Antalya Gündoğmuş Belediyesi: 2 inşaat mühendisi
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 4 memur alımı
Nevşehir Belediye Başkanlığı: 19 memur alımı
Sivas Hafik Belediye Başkanlığı: 2 itfaiye eri
İzmir Kalkınma Ajansı: 6 memur alımı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı: 6 memur alımı
Gelir İdaresi Başkanlığı: 50 avukat alımı
İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı: 4 müfettiş yardımcısı
Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı: 1 memur alımı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: 400 idare memuru öğrencisi
Sakarya Geyve Belediyesi: 8 zabıta memuru
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı: 1 halkla ilişkiler destek personeli
Çorum Belediyesi: Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi
Karacadağ Kalkınma Ajansı: 7 memur alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 10 uzman yardımcısı
Konya Büyükşehir Belediyesi: 2 memur alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 250 itfaiye eri
Tapu Kadastro: 5 uzman yardımcısı
Dicle Kalkınma Ajansı: 9 memur alımı
Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı: 2 memur alımı
İstanbul Kalkınma Ajansı: 15 memur alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu: 42 personel alımı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi: 80 memur alımı
Türkiye İstatistik Kurumu: 40 memur alımı
Ticaret Bakanlığı: 60 memur alımı
Sağlık Bakanlığı: 12 bin sözleşmeli personel
Kamu memur alımı Basın İlan Kurumu ilanları için TIKLAYINIZ
Kamu memur alımı İŞKUR ilanları için TIKLAYINIZ
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar için TIKLAYINIZ
Aile, Çalışma Bakanlığı personel alımı için TIKLAYINIZ