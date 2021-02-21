Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde pek çok tedbir uygulanmaya başladı. Azalan vakaların ardından normalleşme adımları illere göre bir takvimle başlayacak. Vatandaşlar hangi illerde ne zaman normalleşme adımlarının atılacağını araştırıyor. Peki, ne zaman nerede yasaklar kaldırılacak?

Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 1 Mart korona yasakları nerede kaldırılacak?

Koronavirüs salgınında normalleşme adımları 1 Mart itibariyle atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından illere göre kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

Korona yasaklarının hangi illerde kaldırılacağı şimdilik açıklanmadı. Ancak vaka sayısının en az olduğu illerde normalleşmenin başlayacağı biliniyor. Hafta içi normalleşme adımları ve yasakların kaldırılacağı illerin açıklanması bekleniyor.