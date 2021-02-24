Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bazı gıdalardaki artış can sıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayılarının artırılacağını belirtti. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerelerde var?

Hangi illerde Tarım Kredi Kooperatifi marketi var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde gıda fiyatlarındaki artışta yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2021 yılını yeni bir atılım yılı haline dönüştürmemiz şart. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. Gıda üretimi, tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız bulunmuyor. Tarım Kredi Kooperatifi ise yoğun bir şekilde sayını 500'e çıkarma talimatını verdik. İlk etapta 500, sonra 1000 daha sonra bu sayıları artıracağız. Mecburuz ve bunu da yapacağız. Sizler piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın, biz bu adımı atacağız” dedi.

Uygun fiyata gıda alışverişi yapmak isteyenler Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin nerede olduğunu araştırıyor. Pek çok ilde Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bulunuyor. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi web sitesi ve PTTAVM üzerinden online alışveriş yapılabiliyor.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERİNİN ADRESLERİ İÇİN TIKLAYINIZ