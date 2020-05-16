Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonları 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Kısıtlamanın uygulandığı şehir sayısı 15’e düştü. Pek çok vatandaş 4 günlük sokağa çıkma yasağının hangi illerde olduğunu araştırıyor. İşte, detaylar.

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? | Sokağa çıkma yasağı olan şehirler

Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vakaların kontrol altına alınmasının ardından söz konusu şehir sayısı 15’e düştü. İşte, sokağa çıkmanın yasak olduğu o şehirler:

İçişleri Bakanlığı 15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.