Hangi illerde seyahat kısıtlaması kaldırılıyor? Seyahat kısıtlaması kaldırılan 9 şehir
"Seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı?" sorusu Kabine Toplantısı sonrasında gündeme geldi. Yeni normal düzene geçmek için yavaşça atılan adımların başında seyahat kısıtlamalarının kaldırılması geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında bu konuya değindi ve yeni açıklamalarda bulundu. Söz konusu uygulama, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile de yürürlüğe girdi. Peki ama hangi illerde seyahat yasağı var, hangi illerde seyahat yasağı yok? Hangi şehirlere giriş ve çıkış serbest? Seyahat yasağı hangi illerde kaldırılırdı? Yolculuk yasağı devam eden iller hangileri? Seyahat yasağı olan şehirler hangileri...
Hangi illerde seyahat yasağı devam ediyor? Hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı? İşte merak edilen detaylar...
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi.
Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00’dan itibaren sona eriyor Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
Konuyla İlgili Recep Tayyip Erdoğan ne açıklama yaptı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan seyahat yasağı kaldırılan illerle ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.."