Hangi illerde seyahat kısıtlaması kaldırılıyor? Seyahat kısıtlaması kaldırılan 9 şehir

"Seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı?" sorusu Kabine Toplantısı sonrasında gündeme geldi. Yeni normal düzene geçmek için yavaşça atılan adımların başında seyahat kısıtlamalarının kaldırılması geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında bu konuya değindi ve yeni açıklamalarda bulundu. Söz konusu uygulama, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile de yürürlüğe girdi. Peki ama hangi illerde seyahat yasağı var, hangi illerde seyahat yasağı yok? Hangi şehirlere giriş ve çıkış serbest? Seyahat yasağı hangi illerde kaldırılırdı? Yolculuk yasağı devam eden iller hangileri? Seyahat yasağı olan şehirler hangileri...