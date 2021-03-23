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Yaşam Hangi illerde korona vakaları arttı? Korona vakaları hangi illerde azaldı?
Yaşam

Hangi illerde korona vakaları arttı? Korona vakaları hangi illerde azaldı?

İl il korona vaka sayısı | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Son dönemde ülkemizde vaka artışları yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi hangi illerde vaka artışları yaşandığını araştırıyor. Peki, en çok hangi illerde vaka artışı oldu? En çok hangi ilde vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:06:00 -
Hangi illerde korona vakaları arttı? Korona vakaları hangi illerde azaldı?

İllere göre vaka sayısı | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. Son dönemde pek çok ilde artış yaşanmaya başladı. Bu sebepla vatandaşlar hangi ilde kaç vaka olduğunu araştırıyor. Peki, en çok hangi ilde vaka var?

Hangi illerde korona vakaları arttı? Korona vakaları hangi illerde azaldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından en çok vaka artışı yaşanan illeri açıkladı. Bakan Koca, “Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir” ifadelerini kullandı.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle: Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97).

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