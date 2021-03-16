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Yaşam Hangi iller yüksek riskli güncel | Düşük orta yüksek çok riskli iller yeni
Yaşam

Hangi iller yüksek riskli güncel | Düşük orta yüksek çok riskli iller yeni

Hangi ilde kaç hasta var? 15 Mar Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından pek çok kişi oluşan yeni risk haritasını araştırmaya başladı. Peki, hangi iller yüksek riskli oldu? Kırmızıya dönen iller? Hangi iller turuncudan kırmızıya geçti?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 12:41:00 -
Hangi iller yüksek riskli güncel | Düşük orta yüksek çok riskli iller yeni

Hangi iller yüksek riskli? Koronavirüs salgınında mart ayında yerinde karar dönemine geçildi. Böylece illerin risk durumları belirlendi ve kısıtlamalar buna göre uygulanmaya başladı. 15 Mart’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart’ta alınan kararların devam edeceğini söyledi. Peki, hangi il hangi risk grubunda?

Hangi iller yüksek riskli güncel | Düşük orta yüksek çok riskli iller yeni

Kabine toplantısının ardından yeni risk haritası açıklanmadı. Risk durumu 1 Mart’ta belirlenen şekilde devam edecek. Ancak vatandaşların tedbirlere daha sıkı uyması ve yaşadıkları illerdeki vaka sayılarına hakim olabilmeleri adına haftalık vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları açıkladı.

İllerdeki vaka sayıları şöyle:

Adana (63), Adıyaman (154,63), Afyon (47,50), Ağrı (22,22), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Ankara (68,53), Antalya (95,16), Ardahan (73,83), Artvin (100,88), Aydın (58,71), Balıkesir (257,60), Bartın (62,82), Batman (15,64), Bayburt (51,28), Bilecik (81,38), Bingöl (25,20), Bitlis (15,95), Bolu (65,76), Burdur (86,49), Bursa (78,47), Çanakkale (149,76), Çankırı (47,29), Çorum (73,19), Denizli (41,50), Diyarbakır (17,83), Düzce (81,63), Edirne (200,36), Elazığ (29,59), Erzincan (53,75), Erzurum (45,63), Eskişehir (74,59), Gaziantep (67,44), Giresun (296,84), Gümüşhane (137,61), Hakkari (7,84), Hatay (69,43), Iğdır (80,97), Isparta (61,09), İstanbul (178,25), İzmir (78,57), Kahramanmaraş (56,50), Karabük (47,21), Karaman (56,88), Kars (24,92), Kastamonu (118,23), Kayseri (142,95), Kırıkkale (88,27), Kırklareli (137,12), Kırşehir (47,73), Kilis (255,62), Kocaeli (138,39), Konya (203,91), Kütahya (85,14), Malatya (92,66), Manisa (50,12), Mardin (17,32), Mersin (96,75), Muğla (80,24), Muş (27,24), Nevşehir (64,60), Niğde (89,21), Ordu (248,62), Osmaniye (198,89), Rize (188,18), Sakarya (90,15), Samsun (458,53), Siirt (2,11), Sinop (345,56), Sivas (43,88), Şanlıurfa (15,41), Şırnak (4,46), Tekirdağ (121,64), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Tunceli (53,93), Uşak (19,22), Van (20,36), Yalova (200,33), Yozgat (46,05), Zonguldak (75,44)

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

1 Mart’ta açıklanan risk tablosu şöyle:

 

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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