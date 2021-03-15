Koronavirüs risk haritası güncel | Kademeli normalleşe adımlarını gerçek bir normalleşme şeklinde düşünenler adeta rehavete kapıldı. Bu rehavet ortamı ise vaka sayılarına yansıdı. Hal böyle olunca vaka sayılarındaki artış risk haritasının da ciddi şekilde değişmesine yol açtı. Peki, orta riskli illerden hangileri yüksek riskli illere döndü?

Hangi iller turuncu oldu? Turuncuya dönen iller

27 Şubat-5 Mart verilerine göre pek çok il sarıdan turuncu renge geçti. Son verilere bakıldığından orta risk grubundan yüksek riskli illere; Kastamonu, Bartın, Karabük, Çorum, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Afyon, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya geçti.

Bilindiği gibi orta riskli illerde 65 yaş üstü ile 20 yaş altı yasakları uygulanmıyor. Sarı renkli illerde hafta sonu kısıtlamaları hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Ancak yüksek riskli illerde hafta sonu yasakları pazar günleri devam ediyor. Turuncu illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Türkiye’nin yeni koronavirüs risk haritası 15 Mart Pazartesi akşamı kabine toplantısının ardından açıklanacak.

1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon