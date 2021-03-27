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Gündem Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?
Gündem

Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

Her ilden kaç vekil çıkıyor? Yüksek Seçim Kurulu nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi. Peki, İstanbul'dan kaç vekil çıkıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 09:36:00 -
Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

İllere göre vekil sayısı | Yüksek Seçim Kurulu, nüfusa göre illerin çıkaracağı vekil sayısını belirledi. Karar 27 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, hangi il kaç vekil çıkartıyor?

Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

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