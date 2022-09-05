Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan icra borçlarıyla ilgili ne söyledi?

Hangi icra borçları silinecek? İcra borçları ne zaman silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının meclis grupları adımını atacaktır” dedi.