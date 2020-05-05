Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Günden güne vaka sayısı düşüyor. Son olarak Ankaragücü yaptığı açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testisinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte, detaylar.

Hangi futbolcuda koronavirüs tespit edildi? | Ankaragücü’nde koronavirüs

Ankaragücü’nde 4 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli koronavirüs testine alındı. Açıklanan sonuçlarda bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır” denildi

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