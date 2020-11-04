Hangi eyalette kim kazandı? ABD seçim sonuçları

ABD'de oy sayımı sonlara yaklaşırken, yeni başkanın kim olacağı, büyük oranda sayımın halen devam ettiği Michigan ve Nevada eyaletlerinin sonucuna göre belli olacak. Peki, diğer eyaletlerde hangi aday önde? Hangi eyalette Trump ya da Biden önde gidiyor?

Hangi eyalette kim kazandı?

Türkiye saati ile 15.30 itibariyle 16 delegeye sahip Michigan'da Trump, 6 delegeye sahip Nevada'da ise Biden önde gözüküyordu. Ancak Biden, saat 17.00 itibariyle Michigan'da önce 0.1 puan, ardından 0.2 puan öne geçti ve böylece ibre Biden'a döndü. Biden saat 18.45 itibariyle oyların yüzde 96'sının sayıldığı Michigan'da farkı 0.7 puana kadar çıkardı. Toplamda 50 eyaletin bulunduğu ülkede, 43 eyalette sonuçlar yüksek oranda netleşirken, 7 eyalette sayım sürüyor.

ABD seçim sonuçlarında son durum

Alabama

9 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.

Alaska

3 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.

Arizona

11 delegeli Arizona'yı Joe Biden kazandı.

Arkansas

6 delegeli Arkansas'ı ABD Başkanı Donald Trump kazandı.

California

Demokratların kalesi California'yı Biden kazandı. Joe Biden buradaki 55 delegenin tamamını hanesine yazdı.

Colorado

Colorado'da son üç seçimdir olduğu gibi yine Demokratlar kazandı. Eyaletin 9 delegesi bulunuyor.

Connecticut

Connecticut eyaletini Biden kazanarak, 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

Delaware

Delaware'de seçimi ve 3 delegeyi Joe Biden kazandı.

Florida

29 delegeyle en fazla delegeye sahip salıncak eyaletlerden Florida'yı ABD Başkanı Donald Trump aldı.

Georgia

Seçimin çekişmeli geçtiği Georgia'da sandıktan Donald Trump çıktı. ABD Başkanı 16 delegeyi hanesine yazdı.

Hawaii

ABD anakarasının dışında bulunan Hawaii'de sandık sonuçları henüz açıklanmadı ama eyalet 4 delegesiyle Demokratların kalesi.

Idaho

Cumhuriyetçi Parti'nin kazandığı Idaho'da 4 delege Trump'a gitti.

Illinois

Illionis ve 20 delege, Joe Biden'a gitti.

Indiana

11 delegeli Indiana'yı Donald Trump kazandı.

Iowa

Salıncak eyaletlerden Iowa'yı ve 6 delegeyi Trump kazandı.

Kansas

Biden'ın önde başladığı Kansas'ta 6 delegeyi Donald Trump kazandı.

Kentucky

Kentucky ve 8 delege Trump'ın hanesine yazıldı.

Louisiana

Louisiana'nın 8 delegesi ABD Başkanı Trump'a gitti.

Maine

Maine'nin 4 delegesi Demokratlara gitti.

Maryland

Toplamda 10 delegesi bulunan Maryland'in galibi Joe Biden oldu.

Massachusetts

11 delegeli Massachusetts eyaletinde Joe Biden kazandı.

Michigan

Seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyordu. Ancak Biden saat 17.00 itibariyle 0.1 puan öne geçti, sonra farkı 0.2 puana çıkardı. oyların yüzde 96'sı sayıldığında fark 0.7 puana ulaştı. 16 delegesi olan eyaleti Biden'ın kazanması kesin gibi.

Minnesota

Delege sayısı 10, kazanan Biden

Mississippi

Delege sayısı 6 , kazanan Trump

Missouri

Delege sayısı 10, kazanan Trump

Montana

Delege sayısı 3, kazanan Trump

Nebraska

Delege sayısı 5 , kazanan 1 Biden, 4 Trump.

Nebraska seçimin parçalı düzenlendiği nadir eyaletlerden.

Nevada

Delege sayısı 6. Biden önde gözüküyor ama oy oranları birbirine yakın.

New Hampshire

Delege sayısı 4, kazanan Biden

New Jersey

Delege sayısı 14, kazanan Biden

New Mexico

Delege sayısı 5, kazanan Biden

New York

Delege sayısı 29, kazanan Biden

North Carolina

Delege sayısı 15, kazanan Donald Trump

North Dakota

Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump

Ohio

Delege sayısı 18, kazanan Donald Trump

Oklahoma

Delege sayısı 7, kazanan Trump

Oregon

Delege sayısı 7, kazanan Biden

Pennsylvania

Delege sayısı 20, önde olan Donald Trump. Eyaletin sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.

Rhode Island

Delege sayısı 4, kazanan Joe Biden

South Carolina

Delege sayısı 9, kazanan Donald Trump

South Dakota

Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump

Tennessee

Delege sayısı 11, kazanan Donald Trump

Texas

Delege sayısı 38, kazanan Donald Trump

Utah

Delege sayısı 6, kazanan Donald Trump

Vermont

Delege sayısı 3, kazanan Joe Biden

Virginia

Delege sayısı 13, kazanan Joe Biden

Washington

Delege sayısı 12, kazanan Joe Biden

West Virginia

Delege sayısı 5, kazanan Donald Trump

Wisconsin

Yarış başabaş devam ediyor. biden çok az farkla önde görünüyor. Delege sayısı 10

Wyoming

Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump