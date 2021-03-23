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Eğitim Hangi dersler yüz yüze hangi dersler uzaktan eğitimle yapılacak?
Eğitim

Hangi dersler yüz yüze hangi dersler uzaktan eğitimle yapılacak?

Yüz yüze eğitim uzatıldı mı? Koronaavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitim başladı. Kimi öğrenci bu sistemi severken kimi ise okulunu özledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin kalıcı olacağını açıkladı. Bakan Selçuk’un açıklamalarının ardından pek çok kişi hangi derslerin uzaktan olacağını araştırmaya başladı. Salgın bitince okullar haftada kaç gün olacak? Salgın bitince hangi dersler uzaktan yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 10:21:00 -
Hangi dersler yüz yüze hangi dersler uzaktan eğitimle yapılacak?

Koronavirüs salgını sağlık ve ekonomi alanları gibi eğitimi de derinden etkiledi. Mart 2020’de milyonlarca öğrenci ve öğretmen için uzaktan eğitim süreci başladı. Uzaktan eğitimin salgının ardından devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Bu hususta açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Selçuk, uzaktan eğitimin salgından sonra da süreceğini ifade etti. Peki, salgından sonra okullar kaç gün olacak?

Hangi dersler yüz yüze hangi dersler uzaktan eğitimle yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim konusunda Sabah’a konuştu. Bakan Ziya Selçuk, “Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun. Uzaktan eğitim dönemi, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdi. Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü. Bakanlığımızın hâlihazırda var olan altyapısı, uzaktan eğitimin başlaması ile daha da güçlendirilerek öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından daha sık kullanıldı. EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi. Eğitim yılı 1'inci dönemi itibarıyla; canlı ders düzenleyen öğretmen sayısı toplamı 884 bin 804 oldu. Öğrencilerin bu derslere katılım yüzdesi, ilkokul seviyesinde yüzde 66, ortaokul seviyesinde yüzde 73, lise seviyesinde yüzde 77 olarak gerçekleşti” dedi.

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