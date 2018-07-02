THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Hangi böcek ısırığı nasıl olur?

Yaz aylarında daha sık yaşanan böcek ısırığı ciddi hastalıklara neden olur. Böyle durumlarda önemli olan hangi böceğin nasıl ısırdığını bilmektir.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:28
Hangi böcek ısırığı nasıl olur?

EŞEK ARISI

Eşek arısı ısırığı normal arı ısırığından daha fazla canınızı acıtır. Eşek arısının ısırdığı bölge hemen kabarır ve kırmızı bir renk alır. Eşek arısının ısırığının en önemli farkı ise kulak ve dudaklarınızın morarıp, solunum probleminin ortaya çıkmasıdır. Bu durum karşısında bir uzmana danışmalısınız.

ATEŞ KARINCASI

Açık kahve renkli karıncaların ısırması zehirli olduğundan ciddi alerjik şoklara neden olur. Isırık sonrası cilt tahrişi, aşırı kaşınma ve dökülme gibi belirtilerin yanı sıra nefes alıp verme problemi ortaya çıkar.

KARASİNEK

Karasinekler insan kanı içerek beslenen hayvanlardır. Isırdığı bölgede kırmızı küçük nokta oluşur. Zamanla bu nokta iltihaplı bir kabarcığa dönüşür. Karasinekler birçok farklı hastalık taşıdıklarından ısırılma sonrası bir doktora görünmekte fayda var.

TAHTA KURUSU

Sivrisinek ve pire ısırıklarına benzeyen tahta kurusu ısırığını ayırt etmenin tek bir yolu vardır. Tahta kurusu aynı bölgede bir yol izliyormuş gibi bir kaç defa ısırır. Ciltte aşırı kaşınma ve kanamaya neden olur.

ARI

Arı ısırığı çok tehlikeli değildir. Ancak arı ısırığına alerjisi olan bazı ilar için bu durum çok kötü sonuçlara neden olabilir. Arı soktuğu bölgede iğnesini bırakır ve o bölgenin ödem toplamış gibi şişmesine sebebiyet verir.

KENE

Kene ısırığı, ölümle sonuçlanan ciddi böcek ısırmalarından biridir. Keneler ısırdıkları insan vücudunda günlerce yaşayabilir. Ateşlenme, kusma ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Erken müdahale edilmediğinde bağışıklık sistemini zayıflatarak ölüme neden olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:28
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın
  5. böcek ısırığı
  6. böcek ısırığı nasıl olur?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı haber geldi
    1. Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı..
    2. Ülkede kuraklık dehşeti! Sular 300..
    3. İkiz kardeşler aynı duyguları mı yaşar?
    4. Hakim açıkladı! Eylül cinayetinde..
    5. Tarihi eser kaçakçılarına büyük..
    6. Liselere tercih süreci başladı! 2018..
    7. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    8. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    9. Kayseri lise 2018 taban puanları
    10. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    11. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    12. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    13. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    14. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    15. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    16. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    17. İstanbul lise taban puanları 2018..
    18. Ankara liseleri taban puanları..
    19. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    20. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!