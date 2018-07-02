Hangi böcek ısırığı nasıl olur?

EŞEK ARISI

Eşek arısı ısırığı normal arı ısırığından daha fazla canınızı acıtır. Eşek arısının ısırdığı bölge hemen kabarır ve kırmızı bir renk alır. Eşek arısının ısırığının en önemli farkı ise kulak ve dudaklarınızın morarıp, solunum probleminin ortaya çıkmasıdır. Bu durum karşısında bir uzmana danışmalısınız.

ATEŞ KARINCASI

Açık kahve renkli karıncaların ısırması zehirli olduğundan ciddi alerjik şoklara neden olur. Isırık sonrası cilt tahrişi, aşırı kaşınma ve dökülme gibi belirtilerin yanı sıra nefes alıp verme problemi ortaya çıkar.

KARASİNEK

Karasinekler insan kanı içerek beslenen hayvanlardır. Isırdığı bölgede kırmızı küçük nokta oluşur. Zamanla bu nokta iltihaplı bir kabarcığa dönüşür. Karasinekler birçok farklı hastalık taşıdıklarından ısırılma sonrası bir doktora görünmekte fayda var.

TAHTA KURUSU

Sivrisinek ve pire ısırıklarına benzeyen tahta kurusu ısırığını ayırt etmenin tek bir yolu vardır. Tahta kurusu aynı bölgede bir yol izliyormuş gibi bir kaç defa ısırır. Ciltte aşırı kaşınma ve kanamaya neden olur.

ARI

Arı ısırığı çok tehlikeli değildir. Ancak arı ısırığına alerjisi olan bazı ilar için bu durum çok kötü sonuçlara neden olabilir. Arı soktuğu bölgede iğnesini bırakır ve o bölgenin ödem toplamış gibi şişmesine sebebiyet verir.

KENE

Kene ısırığı, ölümle sonuçlanan ciddi böcek ısırmalarından biridir. Keneler ısırdıkları insan vücudunda günlerce yaşayabilir. Ateşlenme, kusma ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Erken müdahale edilmediğinde bağışıklık sistemini zayıflatarak ölüme neden olur.

Yasemin.com'dan alınmıştır.